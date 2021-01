Madagascar: Enseignement - L'EPP d'Ambohibao labélisée « École amie de Wash »

Maintenir les acquis en termes de pratique et d'entretien des infrastructures, devenir une école modèle en matière de pratique Wash. C'est le but de la labellisation en École amie de Wash de l'EPP Ambohibao dans la circonscription scolaire Ambohidratrimo.

Cette dernière a pu maintenir le statut d'École amie de Wash. « Devenir Amie de Wash » est une fierté pour le personnel de l'Éducation, à commencer par les directeurs d'écoles, le ZAP, la CISCO Ambohidratrimo, la DREN. L'appui apporté par la Commune, maître d'ouvrage, est primordial dans l'entretien et la maintenance des infrastructures. Des infrastructures fonctionnelles et attrayantes assurent une bonne utilisation et par conséquent facilitent le maintien des bonnes pratiques.

La labellisation de l'EPP Ambohibao Antehiroka est le fruit d'une collaboration entre le Ministère de l'Éducation Nationale (MEN), le Ministère de l'Eau, de l'assainissement, et de l'hygiène (MEAH), l'Unicef, le Water and Sanitation for Urban Poor (WSUP), la Commune d'Antehiroka et la communauté scolaire (FEFFI et Comite ad'hoc Wash) Nationale.