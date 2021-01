Cote d'Ivoire: Lancement de l'Institut de Formation Politique Amadou Gon Coulibaly - L'ex-Premier ministre immortalisé auprès des jeunes

Le moment était solennel. Et les enjeux cruciaux. Amadou Gon Coulibaly, ancien Premier ministre et acteur politique de premier plan de l'écosystème politique ivoirien, arraché à l'affection des siens le 8 juillet 2020, vient d'être incrusté dans la mémoire de tous, notamment des jeunes.

Un institut portant son nom vient de voir ses activités lancées officiellement. L'Institut de Formation Politique Amadou Gon Coulibaly, puisqu'il s'agit de cela, a suscité et mobilisé la présence d'éminentes personnalités venues d'horizons divers avec en tête le président de la République, Alassane Ouattara.

C'était hier, au Sofitel Hôtel Ivoire Cocody. Outre les acteurs politiques, des personnalités du monde culturel, social, économiques et de la société civile ainsi que la famille biologique du défunt ont répondu présent.

A en croire le ministre Mamadou Touré, président du Conseil d'administration dudit institut, la création de l'Institut de Formation Politique Amadou Gon Coulibaly a pour but de perpétuer les valeurs incarnées par feu AGC auprès des jeunes et de contribuer à leur formation dans le domaine politique et associatif afin d'éviter, soutient-il, leur instrumentalisation à des fins partisanes, individuelles et collectives.

Si l'institut, selon son PCA, a une vocation sous-régionale, il sera consacré à la formation des jeunes âgés de 16 à 38 ans pendant 192 heures sur six mois dans plusieurs modules.

Pour le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, l'Institut de Formation Politique Amadou Gon Coulibaly se veut un acteur majeur dans la préparation de la relève des générations.

Selon l'ancien Premier ministre du Mali, Soumeylou Boubèye Maïga, cette cérémonie est le prolongement des hommages rendus à feu Amadou Gon Coulibaly.

Il n'a pas manqué de saluer l'initiative de la création d'un tel outil de formation, car pour lui, le monde est confronté à de réelles défis de gestion. « L'enseignement de la vie d'Amadou Gon Coulibaly sera d'un atout majeur dans les défis actuels et à venir » a-til soutenu.

Pour Jean-Pierre Raffarin, ex-locataire de Matignon, créer une école, c'est semer la liberté. Le président de la fondation Leaders pour la paix retient quatre points qu'il a qualifiés de cardinaux, de la vie d'AGC. « Cap, perspectives, moyens et comportements « , confie-t-il. Non sans rassurer que l'institut pourra fructifier l'héritage de l'homme.

« Je suis là pour être partenaire de cette initiative « , a-t-il déclaré. Au nombre des intervenants, l'ancien président de la République de Madagascar. Hery Rajaonarimampianina a insisté sur le fait que l'Institut de Formation Politique Amadou Gon Coulibaly est un challenge pour les jeunes qui doivent être formés sur les valeurs d'un homme « qui a su donner un exemple d'engagement, de rigueur, de fidélité, de loyauté et de disponibilité pour les Ivoiriens et son pays ».

Selon lui, sa présence se justifie par le fait qu'il veut partager son expérience et contribuer à construire un continent fort, tourné vers la paix, la sécurité et la stabilité. « Cela ne peut se faire sans la formation « , a-t-il relevé. Au nom du chef de l'Etat ivoirien, le ministre d'Etat Patrick Achi a exprimé la gratitude du peuple de Côte d'Ivoire au regard de la présence remarquable de ce parterre de personnalités.

Pour lui, la présence du président Alassane Ouattara est un témoignage sans nul doute à son plus fidèle disciple et fils. « Cette cérémonie n'est pas un simple événement politique, institutionnel ou universitaire. C'est un acte fondateur et essentiel » a-t-il signifié.

Selon le secrétaire général de la Présidence de la République, l'institut doit relever le défi de la formation pour faire face à une Côte d'Ivoire plus solidaire et rayonnante. « Nul hommage n'aurait été plus approprié à Amadou Gon Coulibaly que de former les jeunes à son école « , a affirmé Patrick Achi.

Des signatures de convention de partenariat entre l'Institut de Formation Politique Amadou Gon Coulibaly et l'international Libérale, la fondation Friedrich Neumann, la fondation Félix Houphouët-Boigny et la fondation Leaders pour la paix ont eu lieu.