Cote d'Ivoire: Election à la présidence de la CAF - Jacques Anouma, premier test réussi

Un passage haut la main. Le candidat de la Côte d'Ivoire pour l'élection du président de la Confédération africaine de football (CAF) a été jugé apte à briguer le fauteuil présidentiel de l'institution, à l'élection du 12 mars 2021, à Rabat au Maroc.

L'ancien président de la Fédération ivoirienne de football (FIF) a réussi son test d'éligibilité devant la Commission de Gouvernance de l'institution réunie, les 5 et 6 janvier 2020 au Caire, sur convocation de son président Michel Kizito Brizoua-Bi, aux fins d'éplucher les cinq candidatures réceptionnées.

Au terme des travaux, indique la CAF dans une note d'information transmise aux médias, la commission a donné le feu vert à Jacques Anouma pour continuer la marche vers le sommet de la faitière du ballon rond continental. «Au terme des travaux, la commission a statué comme suit : Candidats autorisés à figurer sur la liste des candidats éligibles à la Présidence de la CAF : M. Jacques Bernard Daniel Anouma (Côte d'ivoire), 69 ans (... )», mentionne la CAF.

Cadre financier, ancien membre du comité exécutif de la FIFA, et président d'honneur de la FIF, l'Ambassadeur Anouma, à l'analyse de la décision de la commission de Gouvernance, jouit d'une probité morale et dispose de qualités plus énormes pour prétendre au poste de président de la CAF.

«Heureux et fier de voir ma candidature à la présidence de la Confédération africaine de football (CAF) autorisée par la Commission de Gouvernance. La campagne peut commencer!», a écrit l'envoyé spécial de la CAF et de la FIFA sa page Facebook. Dans cette bataille, il aura en face Me Augustin Emmanuel Senghor.

L'Avocat de 55 ans, préside aux destinées de la Fédération sénégalaise de football depuis août 2009 et siège au comité exécutif de la CAF depuis février 2018 en qualité de membre. Reconnu également pour son intégrité, il a passé avec brio le test de bonne gouvernance. Ahmad inéligible, des vérifications complémentaires pour Ahmed Yahya et Motsepe Ce qui n'est pas le cas des autres aspirants au fauteuil présidentiel.

A commencer par le président sortant de l'institution. Le Malgache Ahmad est sous le coup d'une suspension de cinq ans prononcée par le comité d'Ethique de la FIFA pour des faits de détournement de fonds. Il a simplement été déclaré inéligible. Les candidatures du Mauritanien Ahmed Yahya (44 ans) et du Sudafricain Patrice Tlhopane Motsepe (58 ans) ont été jugées recevables.

Mais par éligibles pour l'instant. Avant de se prononcer de façon définitive sur leur statut, la Commission de Gouvernance entend procéder à des vérifications complémentaires. A cet effet, précise la note d'information, une audition de ces candidats sera organisée au Caire le 28 janvier 2021.