Ile Maurice: MV Wakashio - Le capitaine regagne sa cellule

Il ne pourra pas sortir la tête hors de l'eau de sitôt. De nouveau débouté en cour dans le sillage d'une nouvelle demande de remise en liberté, le capitaine du vraquier japonais, MV Wakashio, Sunil Kumar Nandeshwar restera entre les quatre murs du Moka Detention Centre.

C'est la décision de la magistrature de la Cour de district de Port-Louis ce mardi 12 janvier, qui estime que le risque qu'il prenne la fuite est bien présent, puisque le suspect est un homme de la mer, n'a pas une résidence fixe ni de liens familiaux à Maurice. Le ressortissant indien ne pourra donc être libéré.

L'accusation provisoire de 'unlawful interference with the operation of a property of a ship likely to endanger its safe navigation' en vertu des articles 5(1) (b) (2) et (9) de la Piracy and Maritime Violence Act avait été réduite en celle de " violation of innocent passage en vertu des articles 3 et 2(1)(a) du Maritime Zones Act 2005 et les articles 18 (1)(b) et (2) et 19 (1)&2 (1) de l'United National Convention of the law of the sea (UNCLOS) de décembre 1982.

Pour rappel, la cour avait rejeté la motion de libération conditionnelle capitaine en octobre 2020.