Cote d'Ivoire: Covid-19 - Augmentation du nombre de cas - Le gouvernement arrête de nouvelles mesures

Il fallait s'y attendre. Avec l'augmentation du nombre de cas positifs de Covid-19 ces derniers temps, en Côte d'Ivoire, le gouvernement a pris de nouvelles dispositions. C'est le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en personne, Dr Aka Aouélé, qui a présenté la quintessence de ces mesures, hier à la presse, à la salle de conférence du ministère, sise au 16ème étage de la Tour C, au Plateau.

« A la date du 7 janvier 2021, la Côte d'Ivoire dénombre 23 173 cas confirmés de Covid-19 et 138 décès (0,6%). Le nombre total de guéris est de 22 301 (97% de taux de guérison). Le nombre de cas actifs est actuellement de 734 », a-t-il commencé par faire le point.

Avant d'ajouter que depuis 3 mois, le pays enregistre des taux de positivité inférieure à 5%, qui est le seuil en dessous duquel, il est permis de déclarer que l'épidémie est sous contrôle.

Toutefois, a-t-il enchainé, depuis ces dernières semaines, « nous observons une augmentation du nombre de cas de Covid-19. Nous avons enregistré du 29 décembre 2020 au 7 janvier 2021, 997 nouveaux positifs avec un taux moyen de positivité de 6,8%, au-dessus des 5% ».

Les analyses des données, a poursuivi le ministre de la Santé, montrent que plus de 60% des nouveaux positifs sont âgés de moins de 35 ans. Et, la majorité de ces cas ont en commun des lieux festifs tels que les restaurants, night-clubs ou évènements artistiques. Une nouvelle donne qui a amené le ministère de la Santé et celui du transport à tenir une réunion le jeudi 7 janvier 2021.

« A la suite de nombreux échanges, il a été retenu les points suivants : remettre en place le dispositif de contrôle sanitaire pour les voyageurs au départ comprenant la prise de température, le lavage des mains, le port du masque et la vérification de la conformité des attestations Covid-19 à l'entrée de l'aérogare. Mettre en place un dispositif de contrôle sanitaire au 2 entrées et sorties pour les vols privés et celles de Djeddah », a-t-il cité, précisant qu'afin d'avoir un aéroport Covid Free, il sera mis en place un mécanisme pour tester régulièrement le personnel travaillant dans la zone aéroportuaire.

Concernant les passagers qui arriveront en Côte d'Ivoire sans attestations Covid-19 conformes, Aka Aouélé a fait savoir qu'ils seront immédiatement pris en charge par la compagnie qui les a envoyés. Elle retournera avec eux. A cet, effet, il a indiqué que le centre de quarantaine de l'Injs est fermé.

Car aucun voyageur ne peut rentrer en Côte d'Ivoire sans test Covid-19 négatif. Une sensibilisation sera faite au niveau des vols domestiques en vue d'instaurer le même contrôle sanitaire que pour les vols internationaux. La surveillance sera également renforcée au niveau du transport terrestre. « Il s'agira de renforcer le contrôle sanitaire aux 43 points d'entrées terrestres par la présentation d'une attestation de Covid négative pour les chauffeurs routiers transportant des marchandises », a annoncé le premier responsable de la santé.

Pour le ministre Aka Aouélé, l'on ne peut parler pour le moment de seconde vague de contamination dans le pays. « Cette tendance à l'augmentation du nombre de Covid19 observée ces derniers jours serait liée à l'arrivée massive des vacanciers venant d'Europe, aux rassemblements festifs de fin d'année, au non-respect du port de masque et des autres mesures barrières. Notamment la distanciation physique et le lavage des mains », a-t-il indiqué.

En tout état de cause, a-t-il prévenu, le virus est présent et continue de circuler en Côte d'Ivoire. Le pays n'est pas dans la situation de cas importés. C'est pourquoi, si les mesures arrêtées s'avéraient insuffisantes, il n'est pas exclu que le Gouvernement passe à la vitesse supérieure.