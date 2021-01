Cote d'Ivoire: Lancement d'un Institut de Formation politique Amadou Gon Coulibaly - AGC immortalisé aujourd'hui, en présence du Président Ouattara

Il a marqué la vie de toute une Nation et sa vie est un véritable témoignage de fidélité, de compétence, de loyauté et d'excellence. Pour l'espoir et le modèle qu'il a incarné pour toute une génération et pour l'œuvre qu'il laisse à la postérité, le nom de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly sera à jamais gravé dans le marbre de la mémoire collective en Côte d'Ivoire.

Et ceci de la plus belle des manières à travers une école qui aura pour vocation de former les jeunes Ivoiriens, Africains et même de la diaspora.

Ainsi, six mois, jour pour jour, après son rappel à Dieu, les disciples de feu Amadou Gon Coulibaly procéderont au lancement de l'institut de formation politique qui porte son nom, ce vendredi 8 janvier 2020, au Sofitel Hôtel Ivoire, en présence du président de la République Alassane Ouattara, père spirituel et mentor de l'illustre disparu.

Outre le chef de l'Etat, des sommités du monde politique et universitaire sont à Abidjan depuis ce mercredi 6 janvier pour être témoins de cette cérémonie historique.

Parmi ces personnalités de premier plan l'on compte l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin. Ce lancement se fera par ailleurs avec la participation de Hery Rajaonarimampianina, ancien président de la République de Madagascar, Hakimael Haite, présidente de l'International Liberal, Soumeylou Boubèye Maïga, ancien Premier ministre malien, Sidya Touré, ancien Premier ministre de la Guinée, Pascal Koupaki, ancien Premier ministre et secrétaire général de la Présidence du Bénin.

Après la cérémonie d'ouverture ce matin, il y aura des panels de haut niveau avant le cours inaugural dispensé par Jean-Pierre Raffarin. Notons que dans son fonctionnement, l'Institut de Formation Politique Amadou Gon Coulibaly (IFP-AGC) dispose de plusieurs partenaires techniques comme la Fondation Friedrich Naumann, la Fondation les leaders de la paix et de nombreuses universités de renom. Une correspondance particulière