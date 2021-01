Cote d'Ivoire: Adama Yéo, DG de IDT - "Ce que je retiens du livre "les affranchis du sort"

Le lundi 11 janvier 2021, la salle de conférence de la Société ivoirienne de télédiffusion (Idt) a servi de cadre à la cérémonie de présentation et de dédicace du livre " Les affranchis du sort" de Agnès Kraidy.

À cette occasion, Adama Yéo Benoit, directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion(Idt), parrain de la cérémonie a dit tout son engagement à être regardant vis-à-vis des personnes en situation de handicap.

S'adressant à Agnès Kraidy, le Dg a précisé : « C'est pour moi, un immense honneur de vous recevoir dans l'antre de la Télévision Numérique Terrestre (Tnt), à l'occasion de la cérémonie de présentation et de dédicace de la dernière-née de l'œuvre de notre amie et sœur, Journaliste, Conseillère Technique du ministre de la Communication et des Médias et écrivaine, Agnès Kraidy(... ) Que retenir de cette cérémonie ? Pour ma part, bien qu'étant extrêmement courte, elle fut pour nous une source de méditation et de leçons de vie à retenir. Méditation sur notre condition humaine, sur notre condition de handicapé. Leçons de vie sur la perception de soi, de l'autre ; leçons sur la renonciation, que dis-je... sur la résilience face à l'adversité. Je voudrais pour ces leçons vous témoigner ma gratitude et celle de tout le personnel de Idt ici présent, pour ce chef-d'œuvre dont vous nous faites don. Je n'oublie pas de dire également un grand merci à nos héros, qui nous ont fait l'honneur de rehausser de leur présence cette cérémonie».

"Les Affranchis du sort" est un recueil d'histoires d'hommes et de femmes qui ont réussi à vaincre leur handicap. À travers 20 portraits, Agnès Kraidy met en lumière des pans de vie de ces personnalités dans cet ouvrage de 235 pages. Il s'agit d'histoires extraordinaires de femmes et d'hommes qui ont vaincu leur handicap.

Agnès Kraidy a invité la société à changer de regard vis-à-vis des personnes en situation de handicap. Mieux, elle a plaidé contre toute forme de discrimination en Côte d'Ivoire.

Selon Agnès Kraidy, toutes ces personnes présentées dans son livre, ont refusé d'être handicapées.

Mme Anne Cécile Konan, président des femmes en situation de handicap et chef d'entreprise a rendu témoignages sur son cas. Elle a expliqué que les personnes en situation de handicap sont souvent nerveuses lorsque l'aide dont elles ont besoin pour se déplacer, n'arrive pas. Agnès Krady a dédicacé plusieurs dizaines de livres, séance tenante.