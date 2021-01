Togo: Délibéré attendu pour le 15 Janvier prochain

Annoncé depuis la semaine dernière, il s'est tenu ce jour la première audience dans cette affaire de saisine du tribunal de première instance de Lomé par la HAAC en vue du retrait du récépissé du journal l'Indépendant Express.

De ce qu'écrivent nos confrères de Letabloidtogo.com, sur l'audience de ce jour, devant le Président du Tribunal de Première Instance de Lomé statuant en matière de référé, Kossi Kutuhun, le confrère Carlos Ketohou, Directeur de publication de ce journal, « n'a pas répondu personnellement à la convocation. Il s'est fait représenter par le Rédacteur en Chef du journal Richard Aziagué et son avocat Me Wlé-Mbanewar Bataka. Ce dernier, dans sa plaidoirie, a évoqué les textes et demandé au juge de dire le droit en faveur de son client ».

Et poursuit le journal en ligne précité, « comme on s'y attendait, c'est la requête de retrait du récépissé de « L'Indépendant Express » introduite par la HAAC qui a été citée et donc au centre des échanges. L'institution de régulation des médias est défendue par Me Modjona-Esso Dandakou ».

Il évoque au passage le délibéré de cette affaire qui serait renvoyé sur le 15 janvier 2021, soit Vendredi prochain.