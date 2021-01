Cote d'Ivoire: Bouaké / Hommage - Une avenue pour immortaliser Kouamé N'Sikan

Vendredi 8 janvier 2021, la ville de Bouaké a rendu un hommage à titre posthume à Kouamé Konan N'Sikan, fondateur de l'Union des transports de Bouaké (Utb), par ailleurs "doyen d'âge" des cadres de la région de Gbêkê, décédé le 09 janvier 2019 à l'âge de 88 ans.

Au cours de cette cérémonie d'hommage voulue par le maire de la commune de Bouaké, Nicolas Youssouf Djibo et son conseil municipal, une avenue au quartier Zone-industrielle de Bouaké a été baptisée au nom de Kouamé Konan N'Sikan. Une avenue longue de plus de 2 kilomètres, allant du carrefour Beaufort au terminus du quartier Zone-industrielle, en passant par la résidence du défunt au quartier Zone-Hippodrome.

Par cet acte, le maire Nicolas Djibo et le Conseil municipal entendent témoigner la reconnaissance des populations à Kouamé Konan N'Sikan pour ses actions de paix et de développement en faveur de la Côte d'Ivoire et sa région le Gbêkê.

Devant la famille du défunt et un parterre de personnalités mais aussi de l'ensemble des chefs traditionnels et guides religieux de la région de Gbêkê, Nicolas Djibo a invité les populations à s'approprier les valeurs de paix, de travail et d'entrepreneuriat comme l'a été Kouamé Konan N'Sikan.

« Il était une icône de la vie politico-socio-économique dans la région de Gbêkê. Bouaké et toute la région de Gbêkê sont redevables à plus d'un titre, à Kouamé Konan N'Sikan. Grand bâtisseur parti de presque rien, autodidacte de son état, celui que nous célébrons a atteint des sommets dans plusieurs secteurs d'activités, au grand bonheur des populations de Bouaké et, partant, de la toute la Côte d'Ivoire. Par le baptême de cet axe routier, l'un des plus empruntés à Bouaké, nous voulons immortaliser Kouamé Konan N'Sikan » , a dit Nicolas Djibo, maire de Bouaké.

Plusieurs témoignages ont également retracé la vie de l'illustre disparu. Une reconnaissance saluée par la famille biologique de Kouamé Konan N'Sikan. "Que pouvons-nous dire encore face à ce geste fort et remarquable ? L'avenue qui est décidée du nom de notre père est la preuve qu'il a été un grand bâtisseur. Merci à toute la population particulièrement au maire Nicolas Djibo", s'est réjoui Kevin Kaoty Kouamé, l'un des fils de Kouamé Konan N'Sikan, par ailleurs porte-parole de la famille. La coupure symbolique du ruban marquant l'ouverture de l'avenue Kouamé Konan N'Sikan a clos cette cérémonie d'hommage posthume à Bouaké.