Cote d'Ivoire: Ministère des Sports - Danho Paulin motive ses collaborateurs

Le ministre Paulin Claude Danho a présenté ses vœux et motivé ses collaborateurs au cours de la première réunion de cabinet de l'année qui s'est tenue le lundi 11 janvier 2021, à la salle de conférence du ministère des Sports.

Paulin Danho qui a retrouvé avec beaucoup de joie ses collaborateurs, leur a présenté ses vœux pour le nouvel an. « L'année qui vient de s'achever a été dure en tout point de vue à cause de la pandémie du Covid-19 qui a impacté nos activités internationales ainsi que l'animation sportive nationale », a d'entrée exposé le ministre. Ajoutant que les infrastructures sportives ont également été impactées. Notamment, le Programme de réhabilitation, d'équipement et de construction des infrastructures sportives (Precis) dont le processus a été bloqué.

Il s'est toutefois réjoui que le ministère des Sports ait été aussi au cœur de beaucoup de satisfaction de la part du Chef de l'Etat avec le privilège qu'il a eu d'organiser la cérémonie d'inauguration du stade Alassane Ouattara de la Cité Olympique d'Ebimpé.

Expliquant par la suite que le Président de la République souhaite que cette infrastructure soit entretenue et que les travaux annexes se fassent afin de lui donner plus de visibilité. « Je me réjouis et m'enchante avec vous du nouvel esprit de famille, de partage et de solidarité qui nous donne un peu de lumière et de joie sur notre lieu de travail avec les réunions tournantes. Je prie qu'en cette année 2021, Dieu nous donne la santé, que nous ayons plus d'initiatives et que nous assurions plus de rayonnement de notre pays à travers le sport. Que dieu nous soutienne tous », a-t-il souhaité.

Toutefois, il a précisé que son équipe et lui ont un challenge, celui de poursuivre les infrastructures. Lancer et amplifier les agoras, lancer et concrétiser la première phase du Precis et terminer la construction des infrastructures de la Can 2023.

Sur la question de la Fif mise sous gouvernance de la Fifa, il a émis le souhait de voir le problème trouver une solution. « Je souhaite que la Fifa règle le problème de la Fif. Que nous gagnions la présidence de la Caf et que notre pays se qualifie pour la Can 2021 », a-t-il indiqué.

« Vous êtes la cheville ouvrière de la mise en œuvre de la politique nationale du sport...Vous êtes des professionnels et des responsables du sport et vous avez toute ma confiance. Restez concentrés et sereins, travaillez sans état d'âme... nous devons faire avancer le sport », a terminé le patron des Sports en Côte d'Ivoire.