Cote d'Ivoire: Toulepleu - Mgr Gaspard Béby Gnéba inaugure, dans la ferveur, la chapelle de Klaon

Les chrétiens catholiques du village de Klaon, dans le département de Toulepleu, ont vécu, vendredi dernier, des temps forts de réjouissances spirituelles, lors de la bénédiction de la première chapelle dont la réalisation a été possible grâce à la ministre Anne Désirée Ouloto, fille de la localité.

On notait la présence des autorités administratives, avec à leur tête le préfet du département, Bini Koffi Étienne; de Mgr Gaspard Béby Gnéba, évêque du diocèse de Man et administrateur apostolique d'Odienné; du chef de canton de Toulepleu, Guidy Jérôme et des chefs traditionnels.

A cette occasion, l'évêque a salué la grandeur de l'évènement et s'est félicité de la réalisation de ce projet initié pour magnifier Dieu. « Et moi je te dis : tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les forces de la mort ne l'emporteront pas sur elle », a indiqué l'évêque en faisant un rappel historique sur la vie de Jésus, le Messie.

Le serviteur de Dieu a exhorté les fidèles à mettre leur foi en Christ en arrêtant d'aller chercher le bonheur loin du Sauveur car, en dehors de lui, il n'y a pas de vie. Tout en insistant sur l'importance de la parole divine. Il a, en outre, dit que cet édifice est un symbole fort. "C'est la lumière du Christ ressuscité qui vient illuminer les populations de Klaon. Prenez-en grand soin pour perpétuer l'œuvre du Seigneur (...). Le diocèse de Man, par ma voix, tient à dire merci à la ministre Anne Désirée Ouloto et à sa famille pour ce grand geste", a déclaré Mgr Gaspard Béby Gnéba.

Il n'a pas manqué d'inviter également les fidèles à l'unité, à l'entente et à un engagement spirituel fort pour l'enracinement de l'Évangile dans le village de Klaon, en prenant soin de cet édifice religieux d'une capacité d'accueil de plus 500 places. Après quoi, il a procédé à la bénédiction proprement dite par la lecture de versets bibliques et l'aspersion d'huile sainte et d'eau bénite à l'intérieur et à l'extérieur de l'église.

La ministre Anne Désirée Ouloto a, pour sa part, révélé que c'est depuis son séjour à l'hôtel du Golf, lors de la crise post-électorale de 2010-2011, qu'elle a rêvé de construire une maison pour Dieu. "Depuis le Golf hôtel, j'ai voulu dédier un édifice à Dieu. Je voudrais vous dire toute l'émotion que je ressens aujourd'hui. C'est un jour important et il y a de grands absents (ma mère décédée, mon père malade et mon oncle, chef de village, décédé en décembre dernier). Ce moment de cloisonnement, de confinement à l'hôtel du Golf m'a permis de faire une introspection. C'est un témoignage Monseigneur. On doit rendre grâce à Dieu en toute occasion", a-t-elle conclu.

Les mots du président du comité d'organisation, Eric Ouloto et la pose de la première pierre du presbytère de la chapelle rebaptisée Notre Dame de la Délivrance de Klaon ont constitué des temps forts de cette cérémonie. La ministre a, par ailleurs, annoncé la construction d'une grotte mariale.