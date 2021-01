Sénégal: Sédhiou / Riposte contre Covid-19 et resorption du déficit de professeurs - 169.000 masques dont 2 unités/élève, 58 professeurs prennent service

L'académie de Sédhiou a réceptionné ces deux derniers jours 169.000 masques de protection qu'elle a redéployés dans les différentes écoles de la région. Cette une dotation qui vient renforcer la stratégie de résilience au covid-19 dans les écoles pour barrer la route à la nouvelle vague de contamination. Au même moment, prennent service à l'académie de Sédhiou 58 nouveaux professeurs sortants du FASTEF en réponse à la forte demande d'enseignants surtout depuis le départ cette année de 44 professeurs jusqu'alors non remplacés. L'académie se réjouit de cette diligence du ministère de l'Education nationale en exhorte les acteurs au respect des mesures.

Jusqu'hier, lundi 11 janvier, l'inspection d'académie de Sédhiou était dans la phase active de mise en place des masques dans les différents services relevant de son institution. Lamine Sylla, le secrétaire général de l'IA de Sédhiou, explique que « l'académie de Sédhiou a reçu du ministère de l'Education nationale un renfort d'une valeur de quatre millions de CFA pour 162.000 masques. A cela s'ajoute 7.000 masques que nous avait envoyés le ministère de la formation professionnelle. Ce qui fait donc 169.000 unités. Chaque élève aura au moins deux masques. C'est l'occasion de rappeler que le port de masque reste obligatoire et à charge pour chaque parent de trouver un masque à son ou ses élèves au cas où ceux-ci les perdraient » dit-il.

Si le port de masque reste obligatoire en raison du nombre suffisant, en revanche, l'insuffisance de tables-bancs arrimée aux effectifs pléthoriques ne garantit point la distanciation physique, confirme Lamine Sylla le secrétaire général de l'inspection d'académie de Sédhiou. «La distanciation physique n'est pas possible car lorsqu'on a ouvert les écoles au mois de juin 2020, il n'y avait que les classes d'examen qui étaient fonctionnelles. Mais maintenant, ce sont toutes les classes qui fonctionnent parfois par endroit avec trois élèves par table. Au niveau local, l'inspecteur d'académie Papa Gorgui Ndiaye fait d'énormes efforts dans ce sens en rapport avec le ministère. On va faire avec les masques pour que chaque élève se protège ».

Dans un tout autre registre, l'affectation de 58 professeurs à Sédhiou va assurément ramener le calme dans certains établissements en grève, faute d'enseignants au complet. « Dans le moyen/secondaire, nous avons reçu 58 professeurs dont 15 qui ont le CAES, c'est-à-dire BAC+6 qui vont être affectés dans les lycées principalement, 19 professeurs licenciés dont certains dans les lycées et d'autres dans les collèges et les bivalents au nombre de 24. Nous avons connu 44 départs et avec les 58 arrivées, c'est quand même bien même si d'autres professeurs fonctionnaient avec des heures supplémentaires », a expliqué le secrétaire général de l'inspection d'académie de Sédhiou Lamine Sylla. Et de préciser « ils devraient arriver depuis longtemps mais avec le Covid, leur mise en position de stage pratique a tardé car les écoles avaient vaqué et n'ont repris qu'au mois de novembre et décembre».

L'inspection d'académie de Sédhiou rassure que le prolongement de l'année scolaire jusqu'à la mi-août et l'allégement des programmes permettront de combler le gap lié au retard apporté au démarrage des enseignements/apprentissages.