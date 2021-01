Sénégal: Controle sanitaire de dispositif de lutte du Covid-19 - Le port prend ses précautions

Le service de contrôle sanitaire aux frontières maritimes a passé hier, lundi 11 janvier en revue son dispositif de lutte contre la pandémie du coronavirus au port autonome de Dakar. Selon Le médecin colonel du service santé des armées, Babacar Ndao, cette activité entre dans le cadre des missions de contrôle et de vérification au sein des différentes régions du Sénégal.

La mention satisfaisante a été décernée au Port autonome de Dakar dans la lutte contre le coronavirus. Selon le médecin Colonel, Babacar Ndao, tout le dispositif nécessaire allant du contrôle, du dépistage, de l'isolement sont bien en place et fonctionnel au niveau du port. En visite hier, lundi 11 janvier dans ce lieu, le colonel a souligné : «les capacités requises pour la lutte contre la pandémie sont présentes ici. Et je peux vous dire que je suis satisfait de la mise en place».

Pour le haut commandant du Port autonome de Dakar, Ibrahima Badji, toutes les portes d'entrées du port ont été mises aux normes dans la lutte contre le coronavirus. «On y a réfléchit avant que le Chef de l'Etat ne demande d'adopter ses mesures. Nous nous sommes inspirés de la lutte contre Ebola. Une situation qui a permis de prévoir avant que les autorités ne confinent le peuple», a avancé le haut commandant Badji.

Et de poursuivre : «aujourd'hui, il y a au port de Dakar un dispositif qui permet à tous les navires qui voudraient venir à Dakar, de nous envoyer un courriel à deux adresses au capitainerie du port et au service du contrôle sanitaire la liste d'équipage, la déclaration de santé, les dernières listes d'embarcations et la liste d'écale». Une démarche selon le haut commandant qui va permettre dans les 72 heures d'avoir toutes les informations sur ces navires et une fois sur place d'organiser leur débarquement.

Revenant sur la lutte contre la pandémie, le haut commandant du port a renseigné que malgré les alertes sur les cas de covid19 au Port, tous les résultats ont été négatifs. «Le port n'a pas encore enregistré de cas de Covid. Nous avons eu des cas suspects mais après le retour des résultats, ils ont tous été déclarés négatifs. Le dispositif est mis en place et pendant l'embarcation, tous les passagers sont contrôlés au thermo flash et soumis à la désinfection » a-t-il renseigné.

Concernant les difficultés dans la mise en œuvre du dispositif, le haut commandant Badji a renseigné : « elles concernaient l'équipe de contrôle pour les navires car on avait des navires de pêches et commerciales mais avec la coopération, le ministère de la santé, nous a affecté une seconde équipe et aujourd'hui, on a pu dépasser cette difficulté ».

Face à la recrudescence des cas de Covid, le haut commandant Badji est aussi convaincu que si tout le monde observe les mesures barrières, le Sénégal peut maitriser la pandémie et il n'y a pas de crainte que le trafic soit à l'arrêt.