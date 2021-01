Afrique: Koula-Moutou - Blaise Louembé au coeur du partage

l'Honorable député Blaise Louémbé, élu du premier arrondissement de la commune de Koula-Moutou a communié avec les personnes du troisième âge et économiquement faibles le week-end écoulé, notamment le dimanche 10 janvier2021. Ces personnes économiquement faibles ont reçu plusieurs kits alimentaires des mains de leur élu, qui sans doute, s'inscrit en droite ligne de la politique du Chef de l'Etat qui prône le partage.

Connu pour son sens du partage, pour sa générosité, le Député Blaise Louembé a dessiné le sourire sur les visages de 100 personnes les plus pauvres de la capitale provinciale de l'Ogooué-Lolo. Une action qui s'inscrit dans la politique que prône le président de la République gabonaise. " Je suis allé à la rencontre de 100 personnes les plus pauvres de la ville de Koulamoutou pour partager avec elles, un moment de communion. Ces personnes en détresse sociale et surtout alimentaire, n'ont ni parent potentiel ni assistance publique notoire au quotidien" souligne t-il.

Soucieux du bien-être de ses semblables, le député et élu du premier arrondissement de la commune de Koula-Moutou a fait preuve d'Amour pour les personnes nécessiteuses. Du haut de sa situation sociale, il a pensé à ces personnes démunies. "C'est pour compatir à leur extrême précarité que j'ai traversé cent fois ma frontière de privilégié pour aller dans leur milieu, réduire, le temps d'une seconde, les écarts de répartition spatiale du bien-être et partager leur misère. Le temps d'un repas avec et pour chacun ! Le temps de cent repas pour tous" lance t-il.

Les bénéficiaires des kits alimentaires, ces personnes majoritairement du troisième âge et économiquement faibles, ont gratifié leur bienfaiteur Blaise Louembé de bénédictions. " Notre fils est venu.Dieu a touché son coeur comme d'habitude. C'est dimanche, jour de prière collective pour les chrétiens du monde entier. Nous demandons au Seigneur de bénir ses mains. Notre fils est un homme de partage et souvent à notre écoute" reconnait une maman bénéficiaire du kit alimentaire.

En la dominicale journée, jour dédié au Seigneur, et par repentance, l'ancien ministre Blaise Louembé a eu une noble pensée illustrée par le verset Matthieu 25:42 ou chacun des nécessiteux reste un fils, ou la représentation même du Fils, de Dieu qui nous interpelle en disant « Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger ; j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire ; ».

Il lance un appel à chacun et à tous. Un appel à la solidarité, au partage, à l'unité des filles et des fils de Koula-Moutou. "Soutenons nous et aimons nous vivants" soutient-il.