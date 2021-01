Togo: Dr Christian Spieker - « Le pays est bloqué et n´évolue pas car il n´est pas dirigé avec des mains patriotiques »

Le Togo s´enfonce au jour le jour dans la division. Les élections présidentielles sont souvent la cause. C´est une grande tristesse pour ceux qui aspirent à l´unité et à la grandeur du Togo, quand on voit l´état actuel du pays dans lequel il se trouve. Il va à l´abîme et c´est la faute aux politiques de tout bord (parti au pouvoir comme ceux de l´opposition). Une nécessité absolue d´unité s´impose à nous tous si on veut construire un pays du progrès et de la démocratie.

Seul le régime parlementaire nous permettra d´atteindre cet objectif. Il n´y a aucun pays en Afrique où les élections présidentielles ne sont une source de conflit et de division. Alors, pourquoi ne pas changer autres règles du jeu démocratique qui nous permettront d´atténuer ce problème de division et favoriser l´unité ? Cherchons la grandeur du pays et non notre propre grandeur. Nous ne pouvons jamais l´atteindre avec ce système politique actuel qui est le nôtre. Le pays est bloqué et n´évolue pas car il n´est pas dirigé avec des mains patriotiques.

Aujourd´hui les leaders des partis de l´opposition sont complètement aussi à terre, mis en déroute et très affaiblis par cette situation qu´ils ont eux-mêmes créée par leur division et égoïsme. S´il y avait un institut de sondage au Togo, chacun des politiques de tout bord se rendrait compte que les Togolais dans leur majorité sont très mécontents et ne leur font plus confiance.

Sans ce sondage chacun d´eux se sentirait toujours le plus fort et le plus populaire. C´est pourquoi certains sont souvent surpris des résultats électoraux, hormis les fraudes du parti au pouvoir. Le peuple a une idée de la part de responsabilité de chacun d´eux. Le régime en place devrait aussi privilégier l´intérêt du pays et sa grandeur, ce qui n´est pas le cas, ni hier ni aujourd´hui. C´est pourquoi nous voudrions un autre avenir pour le Togo. Pour cela la renaissance d´un autre Togo est inévitable pour atteindre cet objectif.

Pour ces partis politiques de l´opposition, il y aura un travail difficile à faire pour rétablir cette confiance rompue entre la population et les politiques. Cette situation profite grandement au parti adverse au pouvoir. Cela ne doit pas nous laisser indifférents. Dans les réseaux sociaux, au lieu que les militants ou sympathisants de tel ou tel parti s´en servent pour appeler à l´unité de l´opposition, ils les utilisent pour détruire les leaders des autres partis de l´opposition à laquelle leur parti aussi appartient. Cette situation nous interpelle tous. N´importe quel Togolais, quel que soit son rang social, voit ce qui se passe. Il est de toute évidence que les leaders des partis de l´opposition se trouvent dans l´incapacité de s´entendre.

Nous sommes tous des fils d´un même pays. Notre objectif premier devrait être l´unité au service du rayonnement de notre pays et de sa grandeur. La déchirure ne nous mènera nulle part, si ce n´est à l´abîme du pays. Les Togolais de bonne volonté, sincères et honnêtes sont déçus par les leaders politiques qui sont censés les conduire. Ils les amènent à la perdition, tout simplement parce qu´ils privilégient leurs propres intérêts, au détriment du peuple qui prend chaque jour des risques à leur côté dans cette lutte. C´est vraiment triste.

D´ici peu, mon parti dont les statuts sont déjà rédigés, sera créé et offrira à nos compatriotes un autre cadre de lutte politique dont l´unité et le patriotisme seront nos seuls mots d´ordre pour faire renaître un autre Togo auquel chacune ou chacun de vous aspire depuis longtemps. C´est un parti nationaliste qui œuvrera pour l´indépendance politique et économique réelle du Togo afin de réduire l´influence sans fin des pays étrangers sur notre pays malgré notre indépendance car celui qui te donne, te dicte ses lois et te maintient dans la dépendance politique et économique. J´attache une grande importance à l´unité du pays et à son indépendance politique et économique. Pas seulement en théorie mais dans les faits.

Nous voulons construire un pays dans lequel les grandes entreprises d´Etat qui sont le poumon de l´économie, soient confiées aux Togolais pour promouvoir le développement économique et la répartition équitable de la richesse. Actuellement ce poumon de l´économie se trouve entre les mains des étrangers. Seule la politique nationaliste nous permettra d´atteindre cet objectif pour libérer le Togo.

À la création prochaine de ce parti dont les statuts sont prêts, nous travaillerons avec tous les Togolais de bonne volonté de l´intérieur comme de l´extérieur, pourvu qu´ils aspirent à l´unité du pays, qu´ils soient sincères, honnêtes et réellement patriotes avec le seul objectif de voir un jour le Togo devenir un pays unifié, grand et rayonnant.

Dans cet autre Togo auquel nous aspirons, chacun de nous se sentira chez lui partout où il se trouve et tout leader politique pourra circuler librement dans tous les coins du pays à la rencontre de ses compatriotes sans être inquiété. Voilà le Togo que nous aimerions faire renaître. Un Togolais sudiste qui est au Nord doit se sentir chez lui.

Un Togolais nordiste qui est au Sud doit se sentir aussi chez lui. C´est ce Togo indivisible qui appartient à nous tous que nous voulons construire. Le Togo est un tout. C´est la tâche qui incombe à chacun de nous et qui nous attend dans un avenir proche dans ce parti dont je projette la création. L´Unité et le Patriotisme seront essentiels pour nous car la division au sein de la population conduit le pays à la destruction. Je voudrais mettre en place un parti politique rassembleur. C´est tout le Togo qui compte pour nous et non une partie du pays.

En pensant à l´Avenir du Togo et à sa grandeur, vous pensez à l´avenir de vos enfants et petits-enfants.

Ensemble nous pouvons bâtir ce pays et le rendre solide, rayonnant et démocratique.