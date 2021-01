Congo-Kinshasa: Les journées du 16 et 18 janvier prochain déclarées chômées et payées

Consécutivement à la commémoration de décès de deux héros nationaux, à savoir Mzee Laurent-Désiré Kabila et Patrice-Emery Lumumba, respectivement ancien président de la République et premier Premier Ministre, le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, à travers un communiqué du 30 décembre 2020, a déclaré les journées du samedi 16 et dimanche 17 janvier prochain chômées et payées sur toute l'étendue du territoire national et ce, conformément à l'ordonnance n°14/010 du 14 mai 2014 fixant la liste des jours fériés légaux en République Démocratique du Congo.

Dans sa correspondance, la ministre d'Etat, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Nene Ilunga Nkulu révèle que compte tenu du fait que la journée du 17 janvier tombe un dimanche, cette fête est de ce fait repoussée au "lundi 18 janvier 2021".

Il importe de savoir que Mzee Laurent-Désiré Kabila, troisième président de la République Démocratique du Congo, qui a mis fin au règne du Président Mobutu Sese Seko, a été assassiné dans son bureau au Palais de Marbre le 16 janvier 2001. A la suite de cet assassinat, la Cour d'ordre Militaire à l'époque, avait ouvert un procès à l'issue duquel plusieurs personnes (civiles et militaires) étaient condamnées à des peines différentes.

Tandis que Patrice-Emery Lumumba qui fut le premier Premier Ministre, considéré comme le père de l'indépendance, était assassiné le 17 janvier 1961, soit sept mois après l'accession de la RDC à l'indépendance. Et, a-t-on appris, les restes de son corps jeté dans l'acide dont une dent serait gardée jusqu'alors en Belgique.

Grâce à l'appui du Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, le Royaume de la Belgique avait finalement accepté de retourner cette relique du père de l'indépendance sur la terre de ses ancêtres qu'est la République Démocratique du Congo. Selon la dernière communication du Chef de l'Etat à ce propos, les préparatifs sont à ce jour très avancés.