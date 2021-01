Madagascar: Roland Ratsiraka et Hajo Andrianainarivelo - Rapprochement entre deux chefs de parti

Roland Ratsiraka et Hajo Andrianainarivelo sont-ils en train de flirter ?

Roland Ratsiraka a pris la défense de Hajo Andrianainarivelo et tacle la Présidence à propos des états des routes nationales.

Ils ont chacun géré le portefeuille des travaux publics dans des gouvernements différents et se défendent actuellement sur les réseaux sociaux face à la montée de la grogne qui gagne la toile à propos des mauvais états des routes. Il s'agit notamment de Roland Ratsiraka et de Hajo Andrianainarivelo. Sur sa page facebook, Roland Ratsiraka est très critique et soulève des cas relatifs à l'état des routes nationales pour s'en prendre au régime. « Les routes nationales sont détruites », a-t-il soutenu. Il a cité les nationales 2, 5, 6 et 7 qui sont en « situation catastrophique » alors que « ce sont les routes les plus importantes pour l'économie et la santé », a publié la page « Roland Ratsiraka 2020 » qui véhicule l'ancien maire de Toamasina.

Urgent. La page du député de Toamasina a donc lancé que si l'état de ces routes se détériore, le responsable n'est pas le ministère des travaux publics mais se trouve ailleurs. « Le ministère des travaux publics n'est pas fautif », a soutenu la page qui dédouane alors la responsabilité du ministère dirigé par Hajo Andrianainarivelo. Roland Ratsiraka vise, en effet, la Présidence de la République, et par ricochet, Andry Rajoelina. « La raison de la situation est que certains appels d'offres des travaux publics attendent plusieurs mois la signature de la Présidence pour être lancés, et que le budget alloué aux routes est très faible car la priorité a été donnée aux stades, musées, et aux projets présidentiels non essentiels, ni importants, ni urgent pour le pays ».

Projet futur. Depuis la chute de Hery Rajaonarimampianina, le député de Toamasina, président national du parti Malagasy Tonga Saina, est devenu un opposant virulent au régime. Mais le discours qu'il a tenu récemment sur les réseaux sociaux à propos des routes nationales n'est pas passé inaperçu. Roland Ratsiraka, qui a également échoué à faire de nos routes nationales une référence en matière d'infrastructures, a pris la défense de Hajo Andrianainarivelo et lance sous les chaumières le débat sur un possible rapprochement entre les deux chefs de parti. Le soutien du Malagasy Tonga Saina, une formation de l'opposition, à Hajo Andrianainarivelo, ministre des Travaux publics et non moins président national du parti Malagasy Miara-Miainga, est donc public. Les deux partis seraient-ils alors en train de mijoter une alliance en vue d'un projet futur ?

Revirement. En tout cas, le parti Malagasy Miara-Miainga n'est plus en odeur de sainteté dans la majorité présidentielle. Pour certains observateurs, le choix du parti de faire cavalier seul durant les sénatoriales face à la machine IRD constitue un affront à la plateforme des formations politiques qui ont soutenu l'actuel président. Le parti a, pourtant, fini par faire élire deux sénateurs sur les 12 postes à pourvoir à la Chambre haute. Le soutien du MTS annonce-t-il alors un préliminaire à un possible revirement du parti de Hajo Andrianainarivelo. En tout cas, Roland Ratsiraka, qui a beaucoup moins d'influence dans le camp de l'opposition, pourrait prendre de l'envergure en formant une alliance avec une autre formation similaire à la taille de celle dirigée par Hajo Andrianainarivelo.