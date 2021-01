Madagascar: Pétanque - Election à organiser

Comme toutes les fédérations nationales, celle de la pétanque doit se conformer à la légalité à travers l'organisation des élections. Suite au problème de la Fédération Malagasy de Pétanque (FMP) avec la Fédération internationale et dans le but de préserver la discipline, le Ministère de la Jeunesse et des Sports a octroyé à la Fédération Sport Boule Malagasy (FSBM) une dérogation spéciale en date du 16 septembre 2019.

Une dérogation permettant aux dirigeants désignés par la fédération internationale de remettre de l'ordre dans la gestion de la discipline et surtout d'organiser une élection. La dérogation spéciale est d'une durée d'un an, ce qui a expiré au mois de septembre 2020. L'une des missions principales de la FSBM est la mise en place de leurs démembrements à travers l'organisation des élections au niveau des clubs et ligues et pour aboutir à la fin de l'élection fédérale.

Un certificat de conformité est octroyé aux fédérations nationales qui ont terminé leurs élections ou à une fédération nouvellement créée à travers une dérogation spéciale. « Le MJS, en sa qualité de garant de la constitution des groupements sportifs suivant l'Article 3 du Décret 2010-001 a envoyé un courrier officiel aux fédérations sportives quant à la tenue de leurs élections après l'annonce de la possibilité de regroupement de pas plus de 200 personnes, et ce compte tenu de la situation Covid-19.

Il n'est pas possible de renouveler un certificat de conformité sans passer par une élection, ce qui a été demandé par la FSBM», a indiqué la Direction générale des sports. Le mandat des membres de la FSBM a expiré le 16 septembre 2020, et devrait dans ce sens organiser les élections pour la FSBM. La FSBM a eu de septembre 2019 à mars 2020, presque sept mois pour préparer les élections.

Plusieurs fédérations nationales ont pu procéder aux élections depuis octobre 2020 pour ne citer que celle de wushu, parachutisme, le badminton. « La Direction générale des sports ne constitue en aucun cas un blocage quant au développement de la discipline pétanque ou sport boule.

Toutefois, les fédérations sportives sont soumises à des élections démocratiques à la fin de leur mandat et un certificat de conformité leur est délivré par la suite. Un certificat de conformité non renouvelable si ce n'est qu'à travers une nouvelle élection », conclut la Direction générale des Sports.