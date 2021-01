Ile Maurice: Zones inondables - L'aménagement des drains s'accélère

La Land Drainage Authority (LDA) a identifié 43 zones à travers l'île, qui sont à risque d'être inondées à chaque grosse averse. Elle accélère donc l'aménagement de drains dans ces régions et a élaboré 75 projets pour y atténuer les risques d'accumulation d'eau et d'inondations.

Si six projets sont déjà complétés dans les régions suivantes : Vuillemin, L'Espérance, St-Pierre, Petit-Verger à Bois-Chéri, Valetta et un à Rodrigues à Grande-La-Fourche-Mangues, 38 sont en cours de conception alors que l'aménagement de 21 autres drains s'accélère. Cinq projets sont en cours d'évaluation et pour quatre autres, un consultant devra être recruté. Faisons un tour d'horizon.

À Cité Rozemont, Vallée-Pitot, ONIX Co. Ltd poursuit les travaux d'aménagement d'environ 1,5 km de drains et la réhabilitation de la route, au coût de Rs 44,7 millions. Et 54 % des travaux sont achevés. À Tranquebar, 80 % des travaux d'aménagement de 350 m de drains sont complétés par Safety Construction Co. Ltd au coût de Rs 12,1 millions. Sotravic Ltd poursuit l'aménagement d'environ 4 km de drains au coût de Rs 140,8 millions, à Le Cornu, Ste-Croix. Et 17 % des travaux sont completes.

Dans le nord à Fond-du-Sac, 87 % des travaux pour atténuer les risques d'inondations sont complétés. C'est Square Deal Multipurpose Cooperative Society Ltd, qui a décroché le contrat de Rs 103,8 millions. Selon le calendrier des travaux, ceux-ci devraient prendre fin au cours du mois de janvier. L'autre chantier du promoteur se trouve à l'Amitié. Et Rs 56,2 millions sont pour cet aménagement de drains dont les travaux ont atteint 90 %. Le chantier, qui devait être complété le 3 août dernier, a pris, selon la LDA, du retard dû au mauvais temps, au réaménagement des services et au confinement. Les travaux d'aménagement des drains à Piton au coût de Rs 61,9 millions affichent 90 % de complétion. Concernant l'ex chantier de PADCO à Cottage, au coût de Rs 139,8 millions, un nouveau «contracteur» sera identifié incessamment.

Plusieurs chantiers sont en cours dans la région de Moka. À L'Espérance, des travaux de dragage et la réhabilitation de Rivière Françoise sont en cours au coût de Rs 10 millions. Si 95 % des travaux sont complétés, d'autres de revêtement de roches sont en cours. L'aménagement de drains à Lower Dagotière est en cours et 95 % des travaux sont achevés au coût de Rs 15,7 millions. À Kalimaye Camp-Thorel, les travaux pour les drains sont en bonne voie. Au coût de Rs 32,4 millions, 55 % en sont achevés. À Ripailles, 75 % des travaux sont terminés au coût de Rs 8 millions. Si l'aménagement de drains couverts a déjà pris fin, les travaux de réhabilitation du canal et le revêtement de roches sont en cours.

C'est Rs 5 millions qui ont été déboursées pour des travaux de dragage et de réhabilitation de la rivière Jacquard à Quartier-Militaire. Selon la LDA, 80 % des travaux ont déjà pris fin. À Circonstance, les travaux consistent à réhabili- ter le canal Ravin. Et 15 % de ces travaux au coût de Rs 15 millions sont terminés. L'organisme devrait bientôt recruter un «contracteur». À Montagne-Blanche, Rs 9,5 millions ont été déboursées pour la construction de drains. Et 95 % des travaux sont complétés. Il ne reste que de petites finitions. Des drains au coût de Rs 9,4 millions ont été construits à Beau-Bois. Les travaux tirent à leur fin car 95 % sont déjà complétés. À Nouvelle-Découverte, 71 % des travaux au coût de Rs 7,5 millions sont achevés. À Canal Anglais, Super Builders Co. Ltd a décroché un contrat de Rs 114,7 millions pour la réhabilitation des drains. Les travaux sont en cours.

Le Sud connaît également son lot de travaux. À Plaine-Magnien, plus précisément à Cité Langlois, 26 % des travaux d'aménagement de drains en béton armé d'un mètre de largeur et d'un mètre de profondeur, le long de la route La Baraque, ont été effectués. Selon le calendrier des travaux, le projet prendra fin le 21 juillet prochain, soit après un an et quatre jours. Les travaux ont été confiés à Safety Construction Co. Ltd pour un montant de Rs 68,8 millions. À Mare-Tabac, un chantier pour démolir et reconstruire des murs de soutènement de 2 m de hauteur sur une longueur d'environ 120 m est ouvert depuis le 2 septembre. Le «contracteur» devra également construire de nouveaux drains de 1,2 m de largeur et de 1,2 m de profondeur sur une longueur d'environ 415 m. Au coût de Rs 51, 2 millions, ce chantier, dont les travaux ont été complétés à 24 %, prendra fin le 14 avril.

Rodrigues n'est pas en reste. La phase 2 du réseau de drains à Port-Mathurin tire à sa fin. Démarrés le 19 décembre 2019, les travaux devraient s'achever le 29 janvier. Au coût de Rs 192 millions, ce chantier est complété à 80 %. À Baie-Malgache, 35 % des travaux pour élever le gué (NdlR : passage d'une rivière que l'on peut traverser à pied) ont pris fin. Quant au coulage de la base du ponceau (culvert), il est terminé. Ces travaux au coût de Rs 33 millions ont démarré le 24 août dernier.