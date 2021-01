Ile Maurice: Braquages en série à travers l'île - Deux suspects arrêtés lors d'une opération conjointe

Une bande de voleurs qui opéraient en toute impunité jusqu'au lundi 11 janvier a été démantelée lors d'une opération conjointe menée par des éléments de la Criminal Investigation Division (CID) de la division Ouest et ceux de la CID de la Metropolitan Police de la division Sud.

Deux de ces malfrats, Rudy Dominique Max Noël, le présumé cerveau de la bande, âgé de 53 ans, et Josias Christophe Savriacouty, 34 ans, ont été coffrés aux petites heures de ce mardi matin. Ce fermier, habitant Batterie-Cassée, à Roche-Bois, a avoué sa participation dans au moins cinq cas de braquages, dont celui à la succursale Western Union de Beau-Bassin, Sofab de Pailles, au supermarché SM Trading à Le Hochet, Terre-Rouge, Global Aluminium Ltd dans la zone industrielle de Coromandel et dans une bijouterie à Floréal.

La somme totale emportée lors de ces cinq braquages : Rs 1 926 700. Quatre autres suspects, toujours en cavale, sont activement recherchés.

Tout a commencé dans la soirée de lundi. Suite à des informations obtenues par les hommes du sergent Changiah et les constables Naggea, Power, Jeeavoo, Thomas, Sungeelee et Silvere. Une opération a alors été montée avec le concours du sergent Ram de la CID de Beau-Bassin accompagnés par des éléments de la CID de Coromandel, et de la CID de Barkly dirigée par le sergent Boodhoo. Une descente a été effectuée au domicile de de Josias Savriacouty à Batterie Cassée, Roche-Bois. Ce suspect, soumis à un interrogatoire serré, n'a pas tardé à avouer sa participation dans le braquage à la Western Union de Beau-Bassin, à l'entreprise Global Aluminium de Coromandel et trois autres vols.

Le suspect, Josias Savriacouty devait ainsi incriminer Rudy Noël comme le cerveau de ces braquages et son complice. Si Rudy Noël a nié sa participation dans ces braquages toutefois divers pièces à conviction qu'auraient été utilisées lors de ces braquages ont été saisies à son domicile à Riche-Terre. Cette opération était placée sous la supervision du surintendant de police, Shyam Bansoodeb, responsable de la CID de la division l'ouest.