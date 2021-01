Afrique: Équitation (Concours de saut d'obstacles) - Saint-Michel s'impose au Cercle de l'étrier

Quatre clubs hippiques d'Abidjan se sont retrouvés, dimanche, au Cercle de l'étrier, juste derrière l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, pour disputer un concours de saut d'obstacles (Cso).

Le Grand prix SicsViga total qui se déroule en plusieurs étapes et dont la prochaine aura lieu à Horse Académie Abidjan, un club situé à Gonzagueville, dans la commune de Port-Bouët.

Après l'étape de Saint-Michel remportée haut la main par Jean-Nathan et Yan Adrian Yacé, celle de l'aéroport n'a pas contredit le verdict des juges. Jean-Nathan Yacé et Ulior (son cheval) ont encore survolé les épreuves, à la grande joie de son père, Charles Emmanuel Yacé, au four et au moulin.

Le duel annoncé entre les cavaliers de Saint-Michel et ceux de Horse Académie a tenu toutes ses promesses. Sauf que Ulior et Jean-Nathan étaient encore dans une forme olympique étincelante. Quatre couples ont disputé la 6e et dernière épreuve (120 cm). Boyer sur Rose, Yan Adrian sur Ushuaia, Youssouf Ouédraogo sur Frenkishz et Jean-Nathan Yacé sur Ulior.

A l'arrivée, Jean-Nathan a pulvérisé ses concurrents (50sec 66 centièmes) et empoché le grand prix de la soirée. Youssouf Ouédraogo du même club (Saint-Michel) réalise, lui aussi, un parcours sans faute, en 57 sec 02 centièmes. Quand Romain Boyer et Rose, bien qu'auteurs d'un parcours sans faute, ont terminé l'épreuve en 52 secondes 50 centièmes.

Le couple Yacé-Ulior avait enlevé l'épreuve du 110 cm, en 21 sec 91 centièmes. Un sans-faute qui lui a permis de monter sur la plus haute marche du podium. Devant Victoria Orio et Parixe (Horse Académie) qui ont également eu un parcours sans faute, mais avec un temps de 24sec 25 centièmes. La bataille, très serrée, s'est déterminée après les barrages. Romain Boyer (4 points de pénalité), Yan Adrian-Ushuaia (8 points de pénalité) ont dû laisser le podium à Jean-Nathan sur Ulior (Saint-Michel), Victoria Orio sur Parixe et Issouf Ouédraogo sur Kool (Horse Académie). Ce dernier a d'ailleurs remporté haut la main l'épreuve du 100 cm devant Romain Boyer et Darkfly.

Dans cette épreuve, Bertille Pelissier et Olympe ont terminé troisième. Le 80 cm a été l'affaire d'Alpha Diallo du club Mounir. Tandis que la palme du 60 et 40 cm était enlevée, respectivement, par Aziz Kaboré-Alegria (Haci) et Abdou Kader-Tajmal du Cercle de l'étrier, club organisateur.