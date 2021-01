Egypte: Le Président Al-Sissi se réunit avec le Ministre français des affaires étrangères

Le Président Al-Sissi se réunit avec le Ministre français des affaires étrangères

Le Pésident Abdel Fattah Al-Sissi a reçu aujourd'hui le ministre des affaires étrangères M. Jean-Yves le Drian, en présence du ministre égyptien pour les affaires étrangères M. Sameh Choukri, et l'ambassadeur français au Caire.

Le porte-parole de la Présidence de la République a déclaré que, la réunion a été témoin de certains sujets, concernant les relations bilatérales stratégiques entre l'Égypte et la France, qui ont marqué récemment un grand développement aux niveaux économique, commercial, militaire et sécuritaire. Outre, l'échange des points de vue, à propos de la coordination régulière entre les deux pays, à l'égard des questions régionales au Moyen-Orient et en Afrique.

M. le Ministre français a transmis les salutations du Président Macron à SE le Président Al-Sissi, signalant l'appréciation de son pays par ses relations distinguées avec l'Égypte, surtout après la dernière visite officielle de SE le Président Al-Sissi à Paris.

De son côté, le Président Al-Sissi a demandé à transmettre ses salutations à son homologue français le Président Macron, exprimant sa gratitude pour l'accueil chaleureux lors de sa dernière visite d'État à Paris, ce qui a reflété le caractère stratégique des relations bilatérales distinguées entre les deux pays, tout en affirmant l'importance particulière que l'Égypte attache au renforcement de la coopération avec la France dans les divers domaines.

Au niveau des relations bilatérales, M. le Président Al-Sissi a exprimé son aspiration à transférer les énormes expertise et technologie françaises, dans tous les domaines du développement en Égypte, en particulier dans les projets ferroviaires, et le projet national de développement des villages de la campagne égyptienne.

M. le Président a également précisé qu'il existe un cadre prometteur pour la coopération culturelle entre les deux pays à la lumière de l'ouverture imminente de la Cité des arts et de la culture à la nouvelle capitale administrative, les édifices culturels immenses et uniques qu'elle contient, ainsi que du Grand Musée égyptien, qui est le plus grand du monde.

Au cours de la réunion, on a abordé aussi des causes politiques, telles que les questions régionales d'intérêt commun, en particulier dans la région de la Méditerranée orientale. Où, on a été convenu de poursuivre la coordination régulière entre l'Égypte et la France à cet égard, en particulier à la lumière de la compatibilité entre les intérêts politiques et économiques des deux pays.

Outre, on a examiné les derniers développements en Libye. À cet égard, M. Le Drian a exprimé l'appréciation de son pays pour les efforts égyptiens sous la direction de M. le Président Al-Sissi afin de stabiliser les conditions de terrain en Libye au cours de la période précédente, appréciés aussi par l'ensemble de la communauté internationale. De même, les deux parties se sont mis d'accord sur le déploiement des efforts communs, visant à consolider la voie politique globalement, abordant tous les aspects de la crise libyenne, contribuant à éliminer le terrorisme, préservant les ressources de l'État et des institutions nationales, ainsi que dans le but de limiter les interventions étrangères.

De même, on a examiné les moyens de renforcer la coopération entre l'Égypte et la France dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l'idéologie extrémiste, en particulier dans la région du Sahel africain, en plus des moyens de soutenir les efforts des pays de cette région pour faire face à la menace de l'expansion des groupes terroristes, et de la croissance de leurs activités, en particulier après les avoir vaincus dans la région arabe du Machrek et de l'Afrique du Nord.