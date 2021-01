Egypte: Choukry examine avec son homologue allemand des dossiers régional et bilatéral

Choukry examine avec son homologue allemand des dossiers régional et bilatéral

Le ministre des Affaires étrangères (AE), Sameh Choukry s'est entretenu, samedi, au Caire, avec son homologue allemand, Heiko Maas, au terme de la réunion des chefs de la diplomatie du Quatuor en charge du processus de paix au Moyen-Orient.

MM. Choukri et Maas ont insisté sur les relations privilégiées égypto-allemandes et le rapprochement des vues envers des dossiers régionaux et internationaux, a rapporté M. Ahmed Hafez, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Il a ajouté que la réunion avait abordé les relations politique, économique et de développement entre les deux pays et les moyens de les promouvoir dans l'intérêt de l'Egypte et de l'Allemagne.

Les deux ministres ont évoqué les résultats de la réunion du Quartet au Caire sur la relance des efforts régionaux et la nécessité de faire ressusciter les négociations entre Palestiniens et Israéliens.

Les deux chefs de la diplomatie ont échangé les vues sur les récents développements en Libye, M. Choukri ayant passé en revue les efforts assidus de l'Egypte en vue de rétablir la sécurité et la stabilité en Libye ainsi que la position égyptienne sur l'importance de parvenir à une solution politique dans le pays en conformité avec les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, la Déclaration du Caire et la conférence de Berlin.

Le porte-parole a ajouté que les deux ministres avaient également examiné l'ensemble de la situation au Moyen-Orient et que M. Choukri avait souligné l'importance de la coopération avec l'Allemagne et les partenaires européens pour conforter la stabilité de la région et empêcher que cette dernière ne soit pas un foyer de tension.