Congo-Kinshasa: Grande traversée !

Ministres, Députés nationaux et hauts cadres jadis du Front Commun pour le Congo migrent sans gêne vers la vision du président Tshisekedi exprimée dans l'Union sacrée de la Nation. Ils vident de plus en plus la maison autrefois indestructible de Joseph Kabila, semble-t-il pour accompagner le chef de l'Etat dans la résolution des crises politique, économique, sécuritaire et social et amorcer réellement le développement du pays. Besogne qu'ils ont été incapables d'accomplir ensemble durant deux ans.

Bref, ce jour, les petits secrets de gestion autocratique de la Coordination du FCC sont exposés par les mécontents du système, qui visiblement ont décidé de briser le silence.

Le jeu politique congolais est en pleine gestation. Puisque la politique n'a pas d'état d'âme autant que ses acteurs, ces derniers accourent vers celui qui détient en réalité les arcanes du pouvoir, comme les fourmis vers le sucre. Le voyage est souvent de courte durée, mais la grande question est de savoir combien de temps vont-ils tenir avant de retourner de nouveau la veste.

Les nouveaux baptisés viennent en enfants de cœur, en apporteurs de solutions, en charpentes indispensables... mais pour quelles fins ? Surtout quand on connaît le jeu et les joueurs qui n'ont pour véritable objectif que la satisfaction personnelle et égoïste.

En fait, ces adhésions massives aux côtés du président Tshisekedi montrent progressivement leur vraie nature et donnent matière à réflexion... le débat autour de la question est focus depuis un moment sur le partage de postes. Qui ira où ? Qui aura quoi ?

Une déception du petit peuple qui a certes arrêté de croire en la « bonne foi » de ses gouvernants, mais gardent un brin d'espoir pour un lendemain meilleur.

Encore faudra-t-il que l'ensemble de l'ancien système s'effondre, afin de permettre au chef de l'Etat de faire asseoir son nouveau schéma politique.

Entre temps, la grande bataille se joue au niveau de l'Assemblée nationale où les lieutenants encore débout de Kabila entendent renverser la tendance actuelle des choses.