Congo-Kinshasa: Union sacrée - Steve Mbikayi et le Parti Travailliste rejoignent Tshisekedi

Nouvelle adhésion dans l'Union sacrée de la Nation. Ce lundi 11 janvier 2021, le Bureau Politique du Parti Travailliste (PT) a décidé « en âme et conscience » de répondre favorablement à la main tendue par le président de la République à toute la classe politique, « en vue de sceller un pacte républicain qui permettrait à notre pays de relever, dans un élan patriotique, les défis auxquels il fait face sur le plan sécuritaire, politique, économique et social ». Décision prise à l'issue de la session extraordinaire du parti au cours de laquelle les membres du Bureau politique ainsi que les Députés nationaux et provinciaux ont examiné la situation politique du pays, depuis l'effritement de la coalition FCC-CACH.

Ainsi, le Bureau Politique du PT donne mandat à Steve Mbikayi, Fondateur du parti, de prendre les contacts nécessaires qui permettraient au Parti Travailliste d'apporter sa pierre à la matérialisation de la vision de l'Union Sacrée de la Nation.

Une prise de position qui émane de l'analyse de la situation politique de l'heure. Selon le PT, la Coordination « singleton » du FCC avec à sa tête Néhémie Mwilanya, est en grande partie à la base de la crise ayant conduit à la rupture entre le Front Commun pour le Congo et le Cap pour le Changement.

«De ses faits et gestes, cette Coordination avait continué à se comporter comme à l'époque où le FCC contrôlait tous les pouvoirs, attitude qui avait amplifié les conflits entre le chef de l'Etat et son prédécesseur», lit-on dans la déclaration signée par le secrétaire général du Parti Travailliste, après un débat houleux et analyse approfondie de toute la situation politique.

Steve Mbikayi avait alors préconisé à la plateforme chère au Sénateur à vie de rallier avec son successeur, une proposition qui est restée lettre morte, affirme-t-il.

"Après la dissolution de la coalition FCC-CACH, nous avions proposé au FCC de saisir ensemble la main tendue du Président de la République dans la mise sur pied de l'Union sacrée. Un mois plus tard, pas de réponse, pas d'alternative ! Le bureau politique du PT a décidé de s'assumer en tant que parti autonome", a souligné le Ministre des Action humanitaires.

Outre Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Modeste Bahati et plusieurs acteurs politiques phares, ce sont progressivement les cadres et membres du FCC qui traversent du côté de Félix Tshisekedi. Avant le Parti Travailliste de Steve Mbikayi, Jonathan Bialosuka et Julien Paluku avait précédé dans l'adhésion à l'USN. Lambert Mende qui était récemment reçu par le chef de l'Etat, semble également avoir pris la décision de lâcher Joseph Kabila, même s'il ne l'a encore clairement fait savoir.

La grande migration se poursuit.