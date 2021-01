Maroc: Le Conseil d'Affaires maroco-saoudien veut renforcer la coopération bilatérale et le partenariat

Casablanca — Le Conseil d'Affaires maroco-saoudien a tenu, mardi, une réunion de travail à distance consacrée à l'examen des moyens à déployer pour le renforcement de la coopération économique et commerciale et du partenariat entre les communautés d'affaires des deux pays.

Cette séance de travail a été l'occasion de discuter notamment des difficultés et freins qui se dressent devant les hommes d'affaires, de la création d'un fonds d'investissement commun en faveur des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME), ainsi que de la tenue de la seconde édition du Forum d'investissement Maroc-Arabie Saoudite.

S'exprimant à cette occasion, le coprésident du Conseil, Khalid Benjelloun, a indiqué que cette réunion, qui intervient dans un contexte mondial et régional nouveau et instable, se veut une opportunité de donner un nouvel élan aux relations de coopération économique entre les deux pays.

Il a, dans ce sens, émis un certain nombre de recommandations, notamment l'identification des secteurs prioritaires de coopération économique entre le Maroc et l'Arabie Saoudite, l'assouplissement des formalités administratives à l'exportation et à l'importation pour les entreprises des deux pays ainsi que la création d'un comité mixte qui se penche sur les obstacles qui entravent les activités commerciales et l'investissement.

M. Benjelloun a également appelé à la création d'un Fonds d'investissement maroco-saoudien afin de soutenir financièrement et de faciliter aux TPME des deux pays l'accès aux marchés ainsi que pour encourager les partenariats entre les entreprises des deux pays, mettant l'accent sur l'importance de l'organisation, le plus tôt possible, de la deuxième édition du Forum d'investissement maroco-saoudien ainsi que du lancement d'une ligne maritime entre le Maroc et l'Arabie saoudite pour booster les échanges, particulièrement les exportations marocaines agroalimentaires.

De son côté, le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, a indiqué que "le Conseil d'Affaires maroco-saoudien, bien que ses travaux aient été retardés cette année en raison de la pandémie, est le conseil le plus actif au niveau de la CGEM", se félicitant des fortes relations liant le Maroc et l'Arabie Saoudite.

M. Alj a relevé, en outre, que les relations économiques bilatérales ne reflètent pas les potentialités existantes ainsi que les liens d'amitié exemplaire entre les deux royaumes, faisant savoir dans ce sens que les échanges commerciaux entre le Maroc et l'Arabie Saoudite se sont chiffrés en 2019 à 14,5 milliards de dirhams (MMDH), dont seulement 1,6 MMDH d'exportations marocaines.

De même, quelque 250 entreprises à capitaux saoudiens sont installées au Maroc et moins de 20 entreprises marocaines sont présentes en Arabie Saoudite, a-t-il dit, soulignant l'importance de renforcer davantage les relations économiques entre les deux pays.

Pour sa part, le président du Conseil des Chambres saoudiennes, Ajlan Abdulaziz Alajlan, a mis en avant le rôle du Conseil d'affaires maroco-saoudien dans le développement des relations économiques entre les deux pays, relevant que cette réunion est l'occasion notamment d'explorer les moyens de renforcer les échanges commerciaux entre le Maroc et l'Arabie Saoudite.

Il s'agit aussi de discuter des opportunités d'investissement dans divers domaines, ainsi que de définir les mesures et de mécanismes à même d'atteindre les objectifs escomptés.