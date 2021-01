Congo-Brazzaville: Francis Mpoussa signe - « Quand le Congo s'éveillera, le pacte de l'héritage avec Denis Sassou N'Guesso »

interview

« Quand le Congo s'éveillera, le pacte de l'héritage avec Denis Sassou N'Guesso » vient de paraître aux éditions L'Harmattan. Cet ouvrage d'une centaine de pages est un plaidoyer de l' auteur auprès des populations congolaises, de la classe politique et de la société civile à conclure un contrat avec le Chef de l'État, en vue de s'associer à sa vision globale du pays pour les vingt prochaines années. L'auteur du livre, Francis Mpoussa, s'est prêté aux questions du journal "Les Dépêches de Brazzaville".

Aviez-vous déjà mis sur le marché du livre congolais un ouvrage ?

Non, je suis à mon premier livre.

Qu'est-ce qui a sous-tendu votre motivation pour sa rédaction ?

J'estime que les politiques ne devraient pas agir en fonction de leurs égos. A cet effet, les problèmes de l'Afrique, en général et du Congo, en particulier devraient se résoudre au "Mbongui", parce que la démocratie à l'occidental n'est toujours pas l'apanage de tous les peuples du monde. J'ai voulu m'exprimer sur certains sujets auxquels je pense que les politiques les abordent avec peu de franchise. Je lance le débat sur plusieurs thématiques dont le tribalisme et l'exercice politique de 1950 à jours. Ainsi, je fais surtout un plaidoyer et invite notamment les politiques y compris les femmes et les hommes de bonne volonté à mettre de côté la comptabilité du bien et du mal pour définir ensemble le Congo des vingt prochaines années à travers un Nouvel ordre national.

Avez-vous le sentiment d'être compris par des Congolais ?

Comme je l'ai dit, c'est un plaidoyer, les Congolais comprendront si les relais que sont les médias, les politiques, les hommes d'église, les chefs traditionnels, les femmes et les hommes de bonne volonté réalisent à travers les problématiques soulevées que nous devons désirer et aspirer à placer le pays sur les rails du leadership africain et que le seul opposant que l'on puisse avoir quel que soit le régime, c'est le « Copier-Coller » d'ailleurs. J'insiste et j'interpelle les Congolais à taire leurs divisions et leurs rancœurs pour persuader le chef de l'Etat à s'engager dans une sorte de « Pacte » pour les générations futures.

Etes-vous un homme politique ou un acteur de la société civile ?

Diplômé en informatique de gestion. J'ai servi tour à tour dans les entreprises privées, publiques et organisations non gouvernementales. J'ai été membre fondateur et secrétaire général de l'Action pour une nouvelle citoyenneté et membre de la Renaissance de la Jeunesse congolaise. Je suis un politique passif et un acteur actifde la société civile.

Quel ouvrage du Chef de l'Etat aviez-vous déjà lu ?

« Le manguier, le fleuve et la souris ». Ce qui m'a marqué dans cet ouvrage, c'est l'enfance assez difficile de son auteur qui présageait déjà les responsabilités qu'il assume aujourd'hui vis-à-vis de sa famille et de son Pays. Il me semble que le président de la République avait porté en lui, très tôt, l'amour des autres, de sa famille et la fureur de réussir était gravée dans sa mémoire. La bénédiction des parents a une part active dans son éducation. Tout cela, à mon avis, a constitué la base spirituelle de son parcours.

Où peut-on procurer votre livre et combien coûte -t-il ?

Il est distribué dans tous les réseaux des éditeurs . On le trouve à la librairie la FNAC à Brazzaville, et est vendu à moins de 14 euros

Aviez-vous un dernier mot en guise de conclusion de notre entretien ?

Je souhaite qu'un débat sincère s'installe entre les Congolaises et les Congolais autour des préoccupations que j'ai évoquées. Je les invite à se mettre ensemble autour de Denis Sassou N'Guesso, patriarche politique de l'aire du verseau.