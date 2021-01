Madagascar: Ecole Amie de Wash - Labellisation de l'EPP Ambohibao Antehiroka, hier

L'EPP Ambohibao Antehiroka est désormais labellisée « Ecole amie de Wash ».

L'accès des élèves à des infrastructures d'eau, d'assainissement et d'hygiène est déjà une grande étape à la réalisation du PEM (Plan Emergence de Madagascar), selon la ministre de tutelle, Voahary Rakotovelomanantsoa.

L'EPP Ambohibao Antehiroka est labellisé « Ecole amie de Wash ». L'objectif est de motiver l'établissement scolaire à maintenir les acquis en termes de pratique et d'entretien des infrastructures ; d'encourager à devenir une école modèle en termes de pratiques WASH ; et de faire que « Devenir Amie de WASH » soit une fierté pour les personnels de l'Éducation, à commencer par les Directeurs d'écoles, le ZAP, la CISCO, la DREN. C'est ce qu'a indiqué le MEAH (Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène), lors de la cérémonie de labellisation qui s'est tenue hier.

D'après les informations, il s'agit d'un fruit d'une collaboration entre le MEAH, le MEN (Ministère de l'Education Nationale), l'Unicef, le Water and Sanitation for Urban Poor (WSUP), la Commune d'Antehiroka et la communauté scolaire (FEFFI et Comité ad'hoc WASH). Cette dernière, accompagnant les enseignants et élèves, a pu maintenir le statut d'Ecole Amie de WASH. Selon les informations, l'appui apporté par la Commune, maître d'Ouvrage, est primordial dans l'entretien et la maintenance des infrastructures. Des infrastructures fonctionnelles et attrayantes assurent une bonne utilisation et par conséquent, facilitent le maintien des bonnes pratiques.

Investissements. La mise en place des infrastructures d'Eau, d'Assainissement et d'Hygiène, dans le but d'améliorer l'accès à l'eau pour tous et à l'assainissement de base, est une obligation pour le MEAH, pour la réalisation de ses objectifs. Dans le cadre de la labellisation de l'EPP Ambohibao Antehiroka, la mission de ce département ministériel est aussi de promouvoir les quatre messages clés WASH, selon ses représentants. Ces messages concernent la conservation de l'eau dans un récipient propre depuis le point d'eau jusqu'en lieu d'utilisation, l'usage des latrines propres et aux normes, le lavage des mains avec de l'eau propre et du savon, ainsi que la gestion de l'hygiène menstruelle.

« La labellisation d'une école en tant que « école amie de WASH » est très importante dans la réalisation des objectifs du ministère, car l'accès des élèves à des infrastructures d'eau, d'assainissement et d'hygiène est déjà une grande étape à la réalisation du PEM. Dans la lutte contre les maladies liées à l'eau insalubre, et surtout la propagation du Covid-19, les élèves de l'EPP Ambohibao Antehiroka doivent partager avec leur entourage les pratiques essentielles liées à l'Eau, l'Assainissement et l'Hygiène, plus précisément l'importance du lavage des mains avec de l'eau propre et du savon », a déclaré la ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Voahary Rakotovelomanantsoa.