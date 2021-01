Madagascar: Non-port du masque - Surveillance et sanctions renforcées

Nombre de tananariviens négligent à nouveau les mesures barrières. Photo d'archives.

Autour de 1 200 personnes ont été sanctionnées, la semaine dernière à Antananarivo, pour non-port du masque, et ont dû effectuer des travaux d'intérêt général.

Relâchement généralisé. La population tananarivienne, mais également celles des régions, ont quasiment abandonné les principaux gestes barrières, notamment le port du masque et le lavage des mains avec du savon ou du gel hydro-alcoolique. Avec la recrudescence des cas de Covid-19 à Antananarivo et dans plusieurs localités régionales, les mesures en vue de faire respecter les gestes barrières seront à nouveau renforcées.

Pour la capitale en particulier, ces mesures de renforcement ont été abordées lors d'une réunion tenue récemment par l'OMC (Organe mixte de conception). « Les surveillances et les sanctions seront dorénavant renforcées, notamment dans les lieux publics et les transports », a alors déclaré, hier, le préfet de police d'Antananarivo, Angelo Christian Ravelonarivo. Ainsi, les « taxis-be », les marchés, et autres lieux très fréquentés seront particulièrement surveillés par la police à partir de ce jour. Ordre a été donné d'appréhender les personnes qui ne portent pas de masque, et de leur faire effectuer des travaux d'intérêt général.

« Comme les travaux de nettoyage des rues et des espaces publics ne semblent plus effrayer les gens, les sanctions pourraient passer un cran au-dessus, comme le nettoyage des bacs à ordures, lesquelles sont actuellement particulièrement débordantes de détritus », affirme toujours le préfet de police d'Antananarivo. Pour les « taxi-be » en particulier, les chauffeurs et receveurs de ces véhicules de transport en commun seront tenus pour responsables en cas de non port du masque par leurs passagers. Ils seront, de ce fait, sanctionnés. Le préfet de préciser que toutes ces mesures ne font pas l'objet de nouveaux arrêtés car ceux émis au plus fort de la crise sanitaire restent toujours en vigueur.

Les usagers des transports en commun commencent, justement, à réclamer le retour des mesures barrières dans les taxis-be et les taxis-brousse. Il s'agit notamment du respect du nombre de passagers à bord, le non-usage du strapontin afin de respecter la distanciation physique, ainsi que la disponibilité du gel hydro-alcoolique à l'usage des passagers. Pour l'instant, ce dernier volet ne semble pas encore être d'actualité.