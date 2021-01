Angola: Covid-19 - Le pays recense 89 nouveaux cas et 687 guérisons

Luanda — Les autorités angolaises ont enregistré au cours des dernières 24 heures 89 nouveaux cas, 687 guérisons et deux décès.

De nouvelles infections ont été notifiées à Luanda (46), à Huambo (14), à Benguela et au Zaïre (6), à Bié (5), à Moxico et Huíla (4), à Bengo, Cuando Cubango, Uíge et à Cabinda (1 cas chacun), âgés de 1 à 81 ans, 55 hommes et 34 femmes.

Selon le Bulletin épidémiologique de la Direction nationale de la santé publique (DNSP), les 687 patients rétablis proviennent de la capitale du pays (539), à Cabinda (64), à Cuanza Norte (41), à Malanje (25), à Huambo (7), à Cuanza Sul (6), Moxico et Benguela (1 chacun), âgés de 4 à 65 ans.

L'Angola compte désormais 2.409 actifs, dont 9 critiques, 8 graves, 84 modérés, 97 légers et 2.211 asymptomatiques.

De nouvelles infections ont été notifiées à Luanda (46), à Huambo (14), à Benguela et au Zaïre (6), à Bié (5), à Moxico et Huíla (4), à Bengo, Cuando Cubango, Uíge et à Cabinda (1 cas chacun), âgés de 1 à 81 ans, 55 hommes et 34 femmes.

Selon le Bulletin épidémiologique de la Direction nationale de la santé publique (DNSP), les 687 patients rétablis proviennent de la capitale du pays (539), à Cabinda (64), à Cuanza Norte (41), à Malanje (25), à Huambo (7), à Cuanza Sul (6), Moxico et Benguela (1 chacun), âgés de 4 à 65 ans.

L'Angola compte désormais 2.409 actifs, dont 9 critiques, 8 graves, 84 modérés, 97 légers et 2.211 asymptomatiques.