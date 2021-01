Gambie: Le Maire adjoint du Conseil municipal de Banjul demande l'expansion du port de Banjul au président Barrow

Omar Touray, le maire adjoint du Conseil Municipal de Banjul (BCC) a exhorté le Président Barrow et son gouvernement à tout mettre en œuvre afin d'agrandir le port de la capitale Banjul.

" Le port a vraiment besoin d'expansion parce que le quartier de Half Die n'a plus assez d'espace à cause du port. Il y a donc un besoin urgent d'expansion du port, et ce, en vue de permettre aux habitants de Half Die de vivre paisiblement et tranquillement."

Mr Touray, qui représentait la Maire de la ville, a fait son discours lors d'un meeting tenu à Arch 22 le vendredi pour marquer la fin de la tournée nationale du Président Adama Barrow et de sa délégation. Le Président Barrow a traversé tout le pays de long en large pendant plus d'un mois, et ce, en vue de discuter avec les Gambiens des problèmes touchant leurs vies quotidiennes et de présenter ses projets de développement pour les Gambiens.

Les Banjuliens, a-t-il poursuivi, sont heureux et satisfaits de la métamorphose présentement en cours dans la capitale due à la réalisation de certains projets de développement, dont la construction de plusieurs routes. Cependant, il a été prompt à ajouter que l'expansion du port de Banjul est une priorité pour les Banjuliens.

Il a invité le Président à travailler avec le Département de la Sécurité Sociale en vue de réaliser des projets de développement qui toucheront tous les Banjuliens, tout en dénonçant le coût très élevé des loyers à Banjul. " Mr le Président, les Banjuliers souffrent énormément à cause de la cherté des loyers. Nous demandons au gouvernement de résoudre ce problème le plus vite possible afin que la ville de Banjul puisse retrouver son bonheur d'antan."

La capitale du pays, a-t-il ajouté, mérite un mini-stade multifonctionnel capable d'abriter des matches internationaux. " Nous demandons également que la bibliothèque nationale soit mise à niveau et modernisée en vue de permettre aux étudiants Gambiens de réussir des études de haut niveau."