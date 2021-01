Cote d'Ivoire: Commerce - Suspension de la hausse des prix de l'huile de table raffinée et gel du prix du sac de 50 Kg de la farine de blé

« A l'issue des discussions menées avec les industriels de l'huile les 11 et 12 janvier 2021, le ministre du Commerce et de l'Industrie annonce la suspension de la hausse des prix de l'huile de table raffinée intervenue en début du mois de janvier 2021. Il a par ailleurs annoncé le gel du prix du sac de 50 Kg de la farine de blé à 19 000 Fcfa. La suspension de ces augmentations prend effet immédiatement », peut-on lire sur la page officielle Facebook du Ministère du Commerce et de l'Industrie.

Extrait de la Déclaration du Ministre du Commerce et de l'Industrie

« Face à cette situation qui fragilise le pouvoir d'achat des ménages, déjà affectés par les effets de la pandémie de la Covid-19, j'ai convié les industriels et acteurs de ces différentes filières à des rencontres d'échanges, les lundi 11 et mardi 12 janvier 2021. A l'issue de ces discussions, nous sommes convenus, ce jour, de suspendre les hausses de prix de l'huile de table raffinée, intervenues en ce mois de janvier 2021 et de geler les prix de la farine de blé. Quant au sac de la farine boulangère de 50kg, il demeure au prix maximum de 19000FCFA.

Je voudrais me réjouir du bon état d'esprit et de la bonne ambiance qui ont prévalu au cours de ces négociations et féliciter les industriels pour les efforts qu'ils ont bien voulu consentir au profit des populations ivoiriennes. »

