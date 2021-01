Cote d'Ivoire: Basket-ball (2e journée du championnat) - Du spectacle plein les yeux !

On est remonté au panier, samedi et dimanche, au Palais des sports de Treichville. Pour la deuxième journée des championnats hommes et dames 2020-2021, la Fédération ivoirienne de basket-ball (Fibb) a encore marqué le coup. « Aller au basket-ball, cette année, au Palais des sports, c'est aller à une fête », dixit Mahama Coulibaly, président de la Fédération ivoirienne de basket-ball (Fibb). Et ce ne sont pas de vains mots.

En tout cas, pour tous ceux qui ont effectué le déplacement depuis le début des championnats, c'est le spectacle dans le temple de Treichville. On y retrouve un peu de tout. De l'animation, des jeux de pronostics, des concours de dunks, des tirs à mi-distance réservés au public, etc. Sans oublier la qualité du jeu sur le parquet. Ce fut une deuxième journée de N1 où le choc attendu, chez les hommes, Abc-Azur (86-63), a tenu toutes ses promesses.

Pour leurs débuts, les champions de Côte d'Ivoire n'ont pas laissé le choix à leurs adversaires. L'Azur basket-ball club qui a eu le malheur de se trouver sur leur chemin n'a eu droit qu'à un quart-temps de bonheur, le deuxième qu'ils ont enlevé sur le score de 23-21. Le reste n'aura été qu'une démonstration des Fighters de l'Abc (21-19, 22-13 et 22-08).

Avec un Stéphane Konaté (18 points, 7 rebonds, 2 passes décisives) et un Serge Pohohoulou excellents en défense (14 pts, 12 rebonds, 1 passe décisive), l'Abc a juste justifié son statut. Azur, de son côté, n'a pas vraiment démérité. Sauf que l'équipe, aveuglée par son envie d'en découdre avec les joueurs d'Abc, friands de ce type de matches, a vendangé tous ses tirs extérieurs. Cela dit, on a vu un bon groupe des Bleu et jaune, avec des garçons comme les frères Oka, Kevin (5 points 4 rebonds, 1 passe décisive) et Loulou (11 points, 6 rebonds, 1 passe décisive) ; Almamy Kamara (10 points, 5 rebonds, 1 passe décisive) et Sékou Konaté (10 points, 8 rebonds).

Ce dernier devrait de plus en plus bénéficier de la confiance du coach. Bref, cette belle petite machine d'Azur est appelée à gagner en volume au fil du championnat.

Résultats de la 2e journée.

N1 DAMES

GSPM-Voltaire : 66-38

SOA-ABC : 46-89

CSAT-FBA : 44-36

N1 HOMMES

Séwé-GSPM : 76-48

ABC-AZUR : 86-63

Warriors-Descartes : 62-47

CSAT-IVSTP : 61-65

JCA-ASA : 34-64

Africa-SOA : 64-61