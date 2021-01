Congo-Brazzaville: Impôts - Des structures modernes en construction à Brazzaville

Le ministre délégué au Budget, Ludovic Ngatsé, a visité le 12 janvier les travaux des « hôtels des impôts » en construction, notamment dans les arrondissements 1 Makélékélé, 6 Talangaï et 7 Mfilou.

Dans les trois différents sites ayant fait l'objet de visite, les travaux ont été lancés au début de ce mois de janvier. Les techniciens BRCC, BCC et GTA qui sont à pied d'œuvre affirment achever les travaux en mai prochain.

Erigés sur un niveau à Mfilou et sur deux à Makélékélé et Talangaï, ces structures modernes qui logeront tous les services des impôts et puis une banque visent à faciliter le traitement d'information et de collecte des impôts. « Dans son discours à la Nation, prononcé en décembre dernier, le chef de l'état a prescrit d'accélérer le rythme de modernisation des services des impôts. Il s'agit de mettre en place dans tous les principaux centres des impôts des points de collecte qui sont faits par le biais de banque », a indiqué le ministre délégué au Budget.

Et de préciser : « Nous mettrons dans chaque site un service bancaire pour que, désormais, les contribuables paient leurs impôts directement à la banque. Il y aura donc le Trésor, les services d'assiettes aussi bien pour l'impôt courant que pour les enregistrements des domaines et timbres.» Rappelons que le ministère des Finances a entrepris, il y a trois ans, des travaux dans le domaine informatique avec l'implémentation des logiciels tels que le e.taxe, le Sigfip. « Ces plateformes ne pourront être en pleine utilisation que si on a des centres où les services des impôts fonctionnent normalement », a relevé Ludovic Ngatsé. Outre Brazzaville, ces structures modernes appelées « hôtels des impôts » sont également en construction à Ouesso, Pointe-Noire et Oyo.