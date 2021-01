Congo-Brazzaville: Disparition - L'homme d'affaires congolais Pierre Otto Mbongo s'est éteint !

Le Patron du Groupe Pierre Otto Mbongo (GPOM), l'homme d'affaires congolais est décédé le 11 janvier au Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville, des suites d'une maladie, à l'âge de 74 ans.

Considéré comme doyen d'une ancienne génération des opérateurs économiques, Pierre Otto Mbongo était l'un des hommes les plus riches du Congo encore en vie. Sa fortune était estimée à plusieurs milliards de Franc CFA. En effet, le GPOM comprenait à la fin des années 1990 plus de treize sociétés spécialisées dans plusieurs domaines, dont le transport, le bâtiment, les supermarchés, l'exploitation forestière et la manufacture, etc. Pierre Otto Mbongo était cité dans ce classement des hommes d'affaires comme un exemple et une référence pour les jeunes générations .

Pierre Otto Mbongo, l'histoire d'un homme !

Né vers 1947 dans les environs du district d'Ollombo, dans la préfecture de l'Alima-Léfini, actuellement département des Plateaux, Pierre Otto Mbongo a suivi la voie de la "débrouille" comme ses illustres aînés Daniel Ebina et autres. En effet, l'homme d'affaires abandonna le collège technique où il était admis en 1966 pour s'engager à suivre des cours de gestion financière par correspondance. Avec le soutien de son père fabricant et vendeur de nattes, il s'essaya comme vendeur des chemises "polo" à la criée et devint par la suite livreur des meubles de son bel oncle menuisier.

Son diplôme obtenu par correspondance lui ouvrit les portes d'une quincaillerie israélienne en qualité d'agent commercial. Victime d'une diffamation et d'un licenciement abusif, la réparation de ce tort par la justice transforma la vie de ce jeune commerçant: Huit cent mille francs CFA cash ! Avec cette somme, Pierre Otto Mbongo gagnera un appel d'offres de la mairie de Brazzaville pour repeindre toutes les écoles de la capitale. Quelle aubaine ! Ses qualités et ses performances feront de lui le premier opérateur économique national, garant de l'Etat congolais dans les transactions financières internationales.

Sur le plan sportif, Pierre Otto Mbongo fut également président général du club multidisciplinaires "Etoile du Congo".