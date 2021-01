Congo-Brazzaville: Théâtre - « La bière et la bible » plaide pour l'équilibre de la vie en société

Initiée par la troupe « Les fous de la ville », sous la mise en scène de Vereve Mafoua, « La bière et la bible » est une pièce de théâtre engagée qui invite chaque Homme dans la société à occuper la place qui est la sienne afin d'éviter tout déséquilibre.

Pour des raisons sanitaires liées à la pandémie de covid-19, l'acte 2 de la pièce de théâtre « La bière et la bible », qui devait se jouer sur scène en début 2020, s'est finalement déroulée, le 26 décembre dernier, en comité réduit au sein des ateliers Sahm.

La pièce de théâtre s'ouvre et se déroule essentiellement dans un bar. Alors que le gérant est à pied d'œuvre pour recevoir ses premiers clients, le voilà surpris de constater qu'un responsable religieux squatte le lieu. « Révérend, j'éprouve un sentiment de gêne en vous voyant dans ce bar. Révérend, nous vous considérons tous ici comme quelqu'un de saint. Voyez-vous révérend, vous avez quand-même reçu le sacrément... », s'étonne le barman. Après justification, le révérend reçoit une bouteille de bière qui rythme l'essentiel de sa conversation avec le tenancier des lieux.

Quelques minutes plus tard, un habitué de la buvette les rejoint et comme le barman, il est surpris de la présence du responsable religieux dans ce bar. Entre-temps, il y a un jeune homme souffrant d'une maladie et qui a décidé d'aller à l'église plutôt qu'à l'hôpital pour recevoir la guérison, il se heurte à l'absence du prêtre. Déçu et chagriné, il décide d'aller dans un bar de la place pour noyer son chagrin mais en arrivant sur les lieux, il est fortement surpris de retrouver le révérend en train de siroter une bière.

Cette pièce émane simplement de l'observation des faits sociaux. La bière et la bible sont deux objets radicalement opposés, mais qui suscitent des rapports équivalents. « Chacun a une raison d'être accro à l'un ou l'autre. On constate notamment que ceux qui prétendent être saints en critiquant les soulards posent parfois des actes plus dangereux. Et dans ce méli-mélo à mourir de rire se dégage la nécessité de mettre chaque être à la place qu'il lui convient pour équilibrer l'harmonie de la vie en société », a souligné Aldin Dikas, responsable de la troupe « Les fous de la ville ».

Au regard de toutes ces situations courantes, d'ailleurs pas du tout anodines pour la société actuelle, « La bière et la bible » est une invite à la prise de conscience sur le fait que chaque Homme sur Terre a une vocation spécifique. Les uns naissent pour être médecins, avocats, militaires, diplomates et politiques alors que d'autres sont appelés à être conducteurs automobiles, commerçants, artistes, agriculteurs et responsables religieux. Et dans cette diversité, chacun doit demeurer à sa place sans abuser du pouvoir qui lui est assignée.

D'une durée d'environ 1h 30 min, « La bière et la bible » a été jouée sur scène par Gastrey Dzoua-Mbani (le barman), Joël Mampouya (le prêtre), Aldin Dikas (l'ivrogne), Daly Cardinal (le malade), Chaldi Kinzonzi ainsi que Raïssa dans les rôles de folles.