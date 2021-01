Cote d'Ivoire: Législatives 2021 dans le Guémon - Antoine Diet, sénateur - "Ibrahima Doumbia est le meilleur à Gbapleu Bagohouo et Guezon"

Ibrahima Doumbia, directeur de campagne du président Alassane Ouattara dans la sous-préfecture de Gbapleu, a entrepris une tournée dans les sous-préfectures de Bagohouo et de Guezon en vue d'exprimer sa gratitude aux militants pour leur contribution à la victoire du président Alassane Ouattara lors de la présidentielle du 31 octobre 2020.

Cette tournée avait débuté par la Sous-préfecture de Gbapleu, vendredi 8 janvier 2021. Elle s'est poursuivie à Bagohouo, samedi 9 janvier 2021 pour prendre fin, dimanche 10 janvier 2021 par la sous-préfecture de Guezon.

Dans toutes ces localités, Ibrahima Doumbia avait le même message : dire merci aux populations qui n'ont pas suivi le mot d'ordre de désobéissance civile et qui ont voté le président Alassane Ouattara. Il a rendu hommage aux directeurs locaux de campagne (Mme Bako, Diomandé Drissa dit Loss et Koné Kranza) : « Merci pour le travail abattu. Je voudrais associer à ces remerciements, l'ensemble des directeurs de campagne adjoint ici présents et tous les militants qui ont veillé pour la victoire de notre président Alassane Ouattara. Nous sommes contents d'être ici, dans les différentes Sous-préfectures. Lors des élections présidentielles, nous avions pris l'engagement de venir vous voir après. Nous sommes venus pour vous dire merci pour l'excellent travail. Pendant les élections, nous avons beaucoup tourné. Lorsque nous sommes arrivés ici, nous avons vu le nombre qui était sorti pour aller voter. Ce travail, c'est le vôtre, avec le soutien de tous les militants. Vous avez travaillé pour que les choses se passent bien. Au nom de la direction départementale de campagne et en nos noms propres, nous vous disons merci !».

À sa suite, le sénateur Antoine Diet, le chef de la délégation a demandé aux populations et surtout aux militants du RHDP de rester mobilisés pour les législatives à venir, afin de donner au président Alassane Ouattara, une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Il a présenté Ibrahima Doumbia aux militants comme étant celui qui va défendre les couleurs du parti au pouvoir dans ces trois Sous-préfectures, la circonscription électorale de Gbapleu-Bagohouo et Guezon de sorte à maintenir la flamme allumée depuis la dernière présidentielle. Car dira-t-il, on ne change pas une équipe qui gagne. Pour lui, Ibrahima Doumbia est le meilleur pour ses nombreuses actions en faveur des populations. Il n'a pas oublié d'en citer quelques-uns dont notamment l'ambulance offerte à Kranzadougou, les moyens de mobilité aux populations et les dons de fournitures scolaires aux enfants démunis de Duékoué, l'assistance régulière aux populations démunies, le financement d'activités génératrices de revenus pour la jeunesse, l'octroi de permis de conduire et le financement de pèlerinage pour les guides religieux musulmans et chrétiens, la distribution régulière des vivres et non vivres, l'organisation des fêtes des mères. « Ibrahima Doumbia c'est le meilleur ici Gbapleu Bagohouo et Guezon », a insisté le sénateur Antoine Diet.

[Des motos, chaises et bâches aux populations]

Pour une occupation rationnelle du terrain en vue d'une victoire éclatante à la prochaine élection législative du 6 mars 2021, Ibrahima Doumbia, en marge des dons de plus de dix motos, a fait des dons à des structures du RHDP et aux populations lors de sa tournée. Les bénéficiaires étaient les cellules techniques chargées des élections dans les trois Sous-préfectures, des chefs traditionnels et président de jeunes.

L'objectif est de favoriser une occupation rationnelle du terrain, en assurant une plus grande mobilité aux militants et chefs traditionnels qui sont la colonne vertébrale pour la victoire du Rhdp à la prochaine élection législative. « Tenez-vous prêts pour les batailles futures pour une victoire écrasante du Rhdp aux législatives. Vous êtes un maillon essentiel pour notre victoire », a indiqué Doumbia Ibrahima aux bénéficiaires des dons d'un montant de 3 millions FCFA.

Lors de cette tournée, les directeurs de campagne pour la victoire du DG de GESTOCI ont été également présentés. Il s'agit de Koné Kranza pour la sous-préfecture de Gbapleu, Diomandé Drissa pour la sous-préfecture de Guezon et Mme Bako pour la sous-préfecture de Bagohouo.