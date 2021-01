Congo-Kinshasa: 2021 - Le MPCR soutient l'Union sacrée et Félix Tshisekedi

Le Bureau Politique du Mouvement du Peuple Congolais pour la République, MPCR, réuni au siège national de son Parti, au n°63 de l'avenue Kasa-Vubu dans la commune de Ngiri-Ngiri, sous la houlette de son Directeur du Bureau Politique Monsieur Gabin MUKE - S, le mardi 5 Janvier 2021, publie la déclaration dont la teneur suit : le MPCR présente aux congolaises et congolais en général et à ses Combattants en particulier ses vœux traditionnels, de bonheur, de prospérité, de paix et d'espérance pour l'année 2021.

Le MPCR se félicite des conclusions des consultations initiées par le Chef de l'Etat Félix Antoine TSHISEKEDI et invite le peuple congolais, à l'occasion, à s'en approprier car pour la période de l'après-décembre 2020, ces conclusions représentent le seul instrument qui peut permettre au peuple Congolais de mettre hors d'état de nuire les ennemis de la République et de sauvegarder les acquis démocratiques.

De ce fait, le MPCR assure au Président de la République son attachement indéfectible pour le bien-être du peuple Congolais et prend l'engagement d'accompagner ce processus (l'Union Sacrée pour la Nation) par sa participation active jusqu'à l'aboutissement heureux de cette démarche et à l'installation effective de l'Etat de droit en République Démocratique du Congo.

Le MPCR appelle tous les acteurs politiques au sens élevé d'humanisme et de patriotisme, car l'avenir de notre pays, sa vraie libération et son décollage dans tous les domaines dépend de ce moment fort de grands enjeux.

Le MPCR rassure ses Combattantes et Combattants que la relance tant attendue des activités du parti à travers toute l'étendue de la République aura bel et bien lieu à la fin de ce mois de Janvier 2021, et saisit cette opportunité pour appeler tous ses membres, chacun à ce qui le concerne au sens élevé de responsabilité pour un avenir meilleur de notre Formation Politique.

Pour conclure, le MPCR rappelle à la population congolaise que la vigilance ne doit pas être démise dans la mise en œuvre de l'Union Sacrée pour la Nation, le peuple ne doit pas être observateur mais partie prenante derrière cette démarche en vue de barrer la route à quiconque cherchera à entraver ce processus.

Vive le peuple congolais,

MPCR, la lutte s'intensifie !

Fait à Kinshasa, le 5 Janvier 2021

Gabin MUKE-S

Directeur du Bureau Politique