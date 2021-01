Afrique: Jolino Makelele en appelle à une forme de régulation en vue de lutter contre ce nouveau fléau dénommé fakes news

Jolino Makelele, ci-devant Ministre de la Communication et Médias a convié les patrons de presse à une cérémonie solennelle d'échange de vœux doublée d'un déjeuner-débat ce mardi 12 janvier 2021. La manifestation s'est déroulée dans un chapiteau à la Résidence 19 à la Gombe. Témoin de l'événement, le Président du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication et le Président a.i de l'Union Nationale de la Presse Congolaise. Faisant une sortant de bilan, Jolino Makelele a indiqué que l'année 2020, pourtant décrétée année de l'action, aura été très éprouvante pour tout le monde, gouvernants comme gouvernés. Et d'ajouter : "Alors que le Gouvernement a consenti d'énormes efforts pour répondre aux multiples défis auxquels nous faisons face, une crise sanitaire et socioéconomique causée par la pandémie de COVID-19 est venue mettre à mal les prévisions de l'exécutif. Néanmoins, il faut saluer la réactivité du Gouvernement de la République qui avait aussitôt pris des mesures qui ont permis de ralentir la propagation de l'épidémie dans la Capitale ainsi que dans les provinces, notamment l'état d'urgence sanitaire avec une série de mesures de prévention et de protection, mais également celles d'atténuation des effets néfastes de la maladie sur la population". Et comme si cela ne suffisait pas, le pays fait face à une nouvelle vague de la dévastatrice covid19. D'où, les nouvelles mesures barrières. Dans le domaine de la presse, le Ministre Makelele a noté une nette amélioration. Car, dit-il, au nombre des avancées démocratiques qui cimentent l'instauration d'un véritable Etat de droit en RDC, l'on peut citer, entre autres, le retour de la liberté d'expression et de l'ouverture de l'espace médiatique à toutes les tendances politiques. Je voudrais dire à JED que contrairement à une certaine opinion les prédateurs de la presse ne sont pas de retour, car tout en condamnant des actes isolés de violation de la liberté de la presse, nous vivons une ère véritable de liberté. Eh oui, vous l'avez cette liberté ! Mais cette dernière doit toujours être associée à la responsabilité". Il a invité la presse à ne pas se satisfaire du probable, elle dois plutôt rechercher le vrai. "Votre corporation devrait s'astreindre à servir les faits et à ne pas leur substituer des opinions personnelles dictées quelquefois par des officines politiques. Aussi, j'en appelle à une forme de régulation en vue de lutter contre ce nouveau fléau dénommé fakes news, ces fausses informations distillées en majorité à travers les réseaux sociaux". Pour finir, il a réitéré, une fois de plus, son vœu de voir se tenir les Etats généraux de la presse afin d'adapter la législation en la matière aux réalités d'aujourd'hui et d'envisager un profond assainissement de l'espace médiatique congolais. Bien avant, le président de l'Unpc, Gaby Kuba Bekanga a souligné que l'année 2021 est une grande année pour l'UNPC. "Elle marque le 50ème anniversaire de sa création en 1971 sous le règne de Mobutu. L'UNION tient à la marquer d'une pierre blanche pour notre corporation. En marge du 9ème Congrès ordinaire qui s'est tenu début octobre 2020 à Muanda, dans la province du Kongo Central, nous avions levé l'option de célébrer cet anniversaire avec faste. Et les autorités provinciales du Haut Katanga avec en tête le Gouverneur Jacques Kyabula, avaient donné leur accord de principe pour nous accueillir. Mais, la pandémie du Covid-19 qui continue à défier le monde avec des morts et met à l'épreuve l'économie de la planète en général et celle de notre pays en particulier, impose beaucoup de précautions. Toutefois, l'UNPC réitère sa demande pour ce rendez-vous".

Monsieur le Président a.i de l'Union Nationale de la Presse Congolaise,

Cher Gaby,

Merci pour les vœux que vous venez de me présenter au nom de l'Union Nationale de la Presse Congolaise dont j'apprécie le combat pour l'indépendance des journalistes dans notre pays. Comme Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat, Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, j'en suis moi aussi particulièrement sensible. C'est l'occasion pour moi de vous féliciter avec l'ensemble de votre comité pour votre dernière élection.

Et vous me permettrez de penser particulièrement à un homme, dont j'ai pu apprécier, le mot est faible, l'indépendance d'esprit, le professionnalisme mais également le sens des négociations, Joseph-Boucard KASONGA TSHILUNDE, qui nous a quitté l'année dernière, quelques jours seulement après sa réélection à la tête de votre corporation. En sa mémoire, et d'autres membres de la presse qui nous ont quittés, je prie l'assistance de se lever et d'observer une minute de silence.

Monsieur le Président du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication,

Monsieur le Président a.i de l'Union Nationale de la Presse Congolaise

Mesdames et messieurs, chers amis de la presse,

Distingués invités

Il m'est arrivé assez souvent, en tant que Ministre de la Communication et Médias de rencontrer la plupart d'entre vous. Des liens personnels d'amitié m'unissent à certains d'entre vous. Beaucoup d'autres sont pour moi des noms connus que je retrouve, et il s'observe en général un courant de sympathie réciproque. Je vous réitère les remerciements que je vous dois.

Vous et moi témoignons d'un souci commun, qui est celui de tout citoyen attaché à la démocratie, à savoir défendre la liberté de la presse tout en y associant l'éminent devoir de responsabilité qu'elle vous confère.

Mesdames et messieurs,

Chers amis de la presse,

Décrétée pourtant année de l'action, 2020 qui vient de s'achever aura été très éprouvante pour tout le monde, gouvernants comme gouvernés. Alors que le Gouvernement a consenti d'énormes efforts pour répondre aux multiples défis auxquels nous faisons face, une crise sanitaire et socioéconomique causée par la pandémie de COVID-19 est venue mettre à mal les prévisions de l'exécutif.

Néanmoins, il faut saluer la réactivité du Gouvernement de la République qui avait aussitôt pris des mesures qui ont permis de ralentir la propagation de l'épidémie dans la Capitale ainsi que dans les provinces, notamment l'état d'urgence sanitaire avec une série de mesures de prévention et de protection, mais également celles d'atténuation des effets néfastes de la maladie sur la population.

Et face au déficit communicationnel constaté, le Président de la République m'avait alors instruit d'appuyer la sensibilisation contre la COVID-19, à travers une campagne de proximité que j'ai menée dans les milieux les plus reculés de la capitale mais également en provinces. Une campagne que j'ai menée en ayant recours aux leaders d'opinions recrutés à travers les artistes musiciens et comédiens de renom, mais également les sportifs et hommes de Dieu.

En dépit des progrès enregistrés, aujourd'hui encore, le pays est confronté à une deuxième vague de cette épidémie caractérisée, selon les spécialistes, par une propagation à grande vitesse, avec à la clé une remontée non négligeable des cas positifs au quotidien. Voilà pourquoi les autorités ont pris de nouvelles mesures notamment le renforcement des gestes barrières, la suspension des enseignements et un couvre-feu limitant le brassage des populations dans certains milieux fermés.

Ainsi, je profite de cette occasion pour inviter notre population à respecter toutes les mesures édictées par les autorités du pays, notamment le couvre-feu, le port obligatoire et correct des masques ainsi que le respect de la distanciation physique, surtout en cette période de deuxième vague.

Mesdames et messieurs,

Chers amis de la presse,

Cette crise sanitaire est venue s'ajouter à l'insécurité persistante dans certains coins de notre pays, causée par des forces du mal. A cet effet, le Mini-sommet de GOMA tenu par visioconférence, en date du 7 octobre 2020, à l'initiative du Président de la République, et qui a réuni les Chefs d'Etat de l'Ouganda, du Rwanda, de l'Angola et de la RDC, a permis notamment d'évaluer la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs, en particulier en RDC, marquée par l'activisme et la menace des groupes armés et des forces négatives.

A cette occasion, les Chefs d'Etat ont rappelé l'Accord-cadre d'Addis-Abeba qui affirme les préoccupations sécuritaires des pays de la sous-région et ont affirmé leur volonté de conjuguer leurs efforts visant à éradiquer ces forces négatives et groupes armés opérant dans la sous-région, et en particulier dans l'Est de la RDC.

Pendant ce temps, les FARDC prennent de plus en plus d'ampleur et gagnent de plus en plus du terrain. Des opérations de nos forces armées tendant à traquer et neutraliser les ennemis sont toujours en cours, alors que la capacité offensive et dissuasive des FARDC ne cesse d'augmenter.

C'est ici l'occasion de saluer la bravoure de nos vaillants soldats. C'est également le lieu de souligner la reprise de la coopération militaire avec les USA matérialisée par la signature d'un mémorandum d'entente, et l'inauguration de l'Ecole de guerre, fruit de la coopération avec la France, grâce au leadership du Président de la République.

Sur le plan de la coopération internationale justement, il convient de souligner les efforts inlassables fournis par le Président de la République et l'exécutif. A ce sujet, on notera que la RDC qui ne figurait plus sur la liste des pays africains éligibles à un statut de partenaire commercial privilégié avec les Etats-Unis, parce qu'elle n'effectuait pas des progrès nécessaires pour répondre aux critères de l'AGOA, y est à nouveau admise.

Cela traduit bien un satisfecit à la politique du Président de la République en matière de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption, de respect des droits humains et de l'assainissement du climat des affaires.

Et comment ne pas rappeler que, toujours sous le leadership du Président de la République, la RDC est en train de véritablement reprendre sa place dans le concert des nations. En effet, depuis le 9 février 2020, en marge de l'ouverture des travaux de la 33e session de l'Assemblée générale de l'Union Africaine, le Président Félix TSHISEKEDI a été élu Premier Vice-président pour 2020 et Président de cette organisation régionale en 2021.

Dans quelques jours donc, c'est le Congo qui fera briller l'Afrique à travers le mandat du Président de la République placé sous le thème d'une « Afrique au service des peuples africains », à travers entre autres piliers :

Soutenir une Afrique en paix durable et en sécurité renforcée ;

Une Afrique désireuse de renforcer la bonne gouvernance ;

Développer une Afrique performante par le développement de son capital humain notamment la jeunesse, la science, la technologie, l'innovation scientifique) ;

Une Afrique championne de la sécurité sanitaire et de la gouvernance vaccinale.

Mesdames et messieurs,

Chers amis de la presse,

L'un des succès les plus retentissants du programme du gouvernement est bien entendu la gratuité de l'enseignement de base. Hier encore un rêve, aujourd'hui nous vivons tous cette réalité grâce à la détermination d'un homme qui y a cru, mettant ainsi en évidence son crédo connu de tous, à savoir : le peuple d'abord. Oui, grâce à ce programme c'est l'égalité des chances qui est offerte aux enfants qui avaient perdu tout espoir d'être scolarisés, particulièrement ceux des milieux les plus modestes.

Et pour ceux qui aiment les chiffres, je voudrais rappeler que c'est plus de 4 millions d'enfants supplémentaires que ce programme a permis de récupérer.

Aussi, au-delà de l'enseignement de base, il faut noter qu'au niveau du secondaire, les meilleurs bacheliers du pays sont récompensés à travers des bourses d'études appuyées par le gouvernement et ses partenaires, de même que certaines fondations ou organisations non gouvernementales, à l'instar de la Fondation FDNT.

Toujours dans le secteur de l'éducation, l'on notera également la prise en charge, par le Trésor public, des salaires de plus de 230.000 enseignants non-payés (NP), de plus de 58.700 enseignants dits nouvelles unités (NU) du primaire, l'allocation des frais de fonctionnement aux écoles primaires publiques, le réajustement des salaires de tous les enseignants en ramenant le salaire de l'enseignant le moins payé à l'équivalent de 100$, l'octroi des indemnités de logement et de transport aux enseignants des villes et chefs-lieux des provinces administratives, etc.

Cette logique d'ouverture et de respiration de la société est également appliquée à la fonction publique, qui accueille de plus en plus des jeunes talents et ce dans la diversité. Et le gouvernement est déterminé à améliorer les conditions des fonctionnaires de l'Etat.

Déjà grâce à la politique d'assainissement mise sur pied, il a été identifié plus de 133.000 agents fictifs et 43.000 doublons qui étaient payés indûment.

Mesdames et messieurs,

Chers amis de la presse,

Au nombre des avancées démocratiques qui cimentent l'instauration d'un véritable Etat de droit en RDC, l'on peut citer entre autres le retour de la liberté d'expression et de l'ouverture de l'espace médiatique à toutes les tendances politiques.

Je voudrais dire à JED que contrairement à une certaine opinion les prédateurs de la presse ne sont pas de retour, car tout en condamnant des actes isolés de violation de la liberté de la presse, nous vivons une ère véritable de liberté. Eh oui, vous l'avez cette liberté ! Mais cette dernière doit toujours être associée à la responsabilité.

Je vous invite donc à ne pas vous satisfaire du probable, vous devez rechercher le vrai. Votre corporation devrait s'astreindre à servir les faits et à ne pas leur substituer des opinions personnelles dictées quelquefois par des officines politiques.

Aussi, j'en appelle à une forme de régulation en vue de lutter contre ce nouveau fléau dénommé fakes news, ces fausses informations distillées en majorité à travers les réseaux sociaux.

Par ailleurs, je me permets de réitérer, une fois de plus, mon vœu de voir se tenir les Etats généraux de la presse afin d'adapter la législation en la matière aux réalités d'aujourd'hui et d'envisager un profond assainissement de l'espace médiatique congolais.

S'agissant de la télévision numérique terrestre, notre pays entend répondre favorablement aux recommandations de l'Union Internationale des Télécommunications, afin de migrer définitivement de la télévision analogique vers la télévision numérique terrestre.

Si avec le système analogique, pour la seule Ville de Kinshasa, nous comptions plus de 60 chaines de télévision, et donc 60 fréquences et 60 émetteurs, avec l'avènement de la TNT nous comptons actuellement plus de 200 éditeurs de programmes. Non seulement que la plupart d'entre eux ne sont pas en règle avec l'Etat, mais on assiste à un foisonnement de nouveaux médias créés sans respecter les normes en la matière et qui, au surplus, ne semblent pas viables. C'est l'ère des télévisions-mallettes.

Voilà pourquoi, j'avais décidé de mettre sur pied une commission d'assainissement du paysage audiovisuel avec pour mission non seulement d'identifier les chaines en ordre de paiement des droits d'exploitation dus à l'Etat, mais aussi de contrôler les contenus des cahiers de charge.

Dans son rapport préliminaire, la commission a identifié :

- 111 éditeurs de programmes non en ordre de paiement ;

- 47 seulement ayant payé la totalité ;

- 32 en processus de paiement échelonné ;

- 12 ayant à peine retiré leur note de perception sans une concrétisation de paiement.

Cette remise en ordre du secteur a permis de générer, pour la première fois, près d'un million de dollar américain, rien que pour la Ville de Kinshasa. Si on y intègre les paiements à venir consécutifs à la fermeté dont fait preuve mon ministère, nous devrions atteindre les deux millions de dollar à l'horizon du mois de mars 2021.

Cette opération est appelée à s'étendre au niveau des provinces et permettre à l'Etat d'engranger également de nouvelles recettes dormantes.

Je vous informe d'ores et déjà qu'à la suite du rapport me transmis par la commission ad hoc, je procéderai dans les heures qui viennent à la déconnexion des chaines non en règle.

J'aimerais vous dire à ce sujet que l'ère des bébés nourris aux mamelles de l'Etat est totalement révolue. Reflétant la vision du Président de la République en la matière, il n'y aura plus ni intouchables ni privilégiés, encore moins une protection politique à faire valoir.

Mesdames et messieurs,

Chers amis de la presse,

Nous sommes à un moment très particulier de l'histoire de notre pays. Nous sommes à l'heure de grandes manœuvres politiques qui vous invitent, plus que jamais auparavant, à cette responsabilité qui doit vous caractériser dans vos publications et productions.

En tant que rouage essentiel de notre démocratie, vous avez un rôle si décisif, si capital que j'aurais mauvaise grâce à insister. Vous ne pouvez pas ne pas être pénétrés de vos obligations, surtout maintenant, tant elles pèsent lourds sur l'avenir de notre société.

En effet, face à l'émergence des difficultés de tous ordres au sein de la coalition FCC-CACH rendant ainsi aléatoire la concrétisation du changement tant réclamé par notre peuple ; ayant constaté la rupture d'harmonie au sein de cette coalition en ce que cette dernière ne pouvait plus servir de catalyseur pour que l'action du Gouvernement puisse mieux rencontrer les aspirations de la population, ce que les Kinois ont qualifié de « Ba cales », le Président de la République, en sa qualité de Garant des institutions, en a appelé à une Union Sacrée des forces vives de la Nation autour des Principes, des Valeurs et d'Actions dédiés au service de la population. J'invite toutes les bonnes volontés à accompagner cette vision du Chef de l'Etat qui ne vise que le bien-être de nos populations.

Certes, cette initiative n'est pas une panacée de nature à tout résoudre, loin s'en faut, elle a au moins le mérite d'une concordance d'approches entre la vision du Chef de l'Etat et sa mise en œuvre par l'exécutif.

Encore tous mes vœux à chacune et à chacun d'entre vous, pour vous-même, pour vos médias, pour vos familles respectives.

Et de tout cœur je vous souhaite une très bonne année.

Je vous remercie.

DISCOURS DE L'UNPC A L'OCCASION DE L'ECHANGE DES VŒUX AVEC LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA COMMUNICATION ET MEDIAS

Excellence Monsieur le Ministre d'Etat et Ministre de la Communication et Médias,

Monsieur le Président du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication,

Mesdames et Messieurs les Responsables des Médias,

Mesdames et Messieurs les Responsables des Associations Membres de l'UNPC,

Mesdames et Messieurs les Membres du Bureau exécutif et des Commissions de l'UNPC,

Une année, 2020, s'est achevée et une autre, 2021, a démarré. Cette nouvelle année s'illustre à la façon d'un livre vide de 365 pages dont nous nous devons de remplir chacune avec toutes les couleurs du bonheur afin de donner vie à un vrai chef-d'œuvre, de loin meilleur à celui que nous avons tenté l'année qui vient de s'écouler.

Il est dans la tradition des communautés humaines, dans le cas d'espèce, de celle dont nous constituons chacun un maillon de la chaîne et à laquelle appartient l'UNION NATIONALE DE LA PRESSE DU CONGO, en sigle UNPC, à savoir la communauté médiatique, de nous renouveler des sentiments mutuels d'amabilité, de raffermir et de rasséréner davantage nos rapports afin de faire un saut de qualité dans notre métier pour notre propre bénéfice, celui de notre pays, la République Démocratique du Congo, voire de l'humanité.

Excellence Monsieur le Ministre d'Etat, Ministre de la Communication et Médias,

Rédiger ses vœux pour souhaiter une belle année n'est pas un rituel, mais plutôt est un challenge pour l'aboutissement de ses vœux. Il s'agit d'exprimer des sentiments positifs, de véhiculer joie et espoir, de se souvenir des personnes surtout de celles que l'on ne voit pas souvent. Il s'agit de passer en revue les 365 pages de l'année passée. Bref, une manière de prendre un engagement, sur fond d'expérience accumulée au cours de l'année qui reste derrière nous, voire des années antérieures, pour encore plus de dynamisme, d'efficacité et d'efficience.

L'année 2021 est une grande année pour l'UNPC. Elle marque le 50ème anniversaire de sa création en 1971 sous le règne de Mobutu. L'UNION tient à la marquer d'une pierre blanche pour notre corporation. En marge du 9ème Congrès ordinaire qui s'est tenu début octobre 2020 à Muanda, dans la province du Kongo Central, nous avions levé l'option de célébrer cet anniversaire avec faste. Et les autorités provinciales du Haut Katanga avec en tête le Gouverneur Jacques Kyabula, avaient donné leur accord de principe pour nous accueillir. Mais, la pandémie du Covid-19 qui continue à défier le monde avec des morts et met à l'épreuve l'économie de la planète en général et celle de notre pays en particulier, impose beaucoup de précautions. Toutefois, l'UNPC réitère sa demande pour ce rendez-vous.

La mort inattendue de notre Président national Joseph-Boucard Kasonga Tshilunde, 40 jours seulement après sa réélection a bousculé l'agenda de l'UNPC. Mais, ce n'est qu'une partie remise.

Excellence Monsieur le Ministre d'Etat, Ministre de la Communication et Médias,

Loin de nous décourager, cette situation constitue plutôt un levain pour continuer non seulement à jouer notre rôle, mais aussi à matérialiser les décisions et options prises lors du 9ème Congrès ordinaire de l'UNION à Muanda.

De la sorte, nous rendrons ainsi un vibrant hommage à notre Président qui tenait à inscrire la corporation dans l'air du temps et qui a gagné le pari de l'émergence de la jeunesse dans la définition du devenir de la corporation. Certes, beaucoup de défis nous attendent et nous n'avons pas le droit de croiser les bras.

Parmi ces défis, celui de nous moderniser pour devenir enfin le véritable 4ème pouvoir afin de booster la démocratie et de contribuer à l'effectivité d'un Etat de droit, gage d'une autre gouvernance sous un paradigme flamboyant. Dans la perspective, bien entendu, de participer à la mise de notre pays sur l'orbite du développement en vue du bien-être intégral du peuple congolais et de l'emmener, in fine, à jouer sa vocation africaine voire internationale.

L'UNPC a une charge publique. Sans être inféodée à l'Etat, ni être son appendice, elle est par le biais des médias, dans un pays qui se veut démocratique comme le nôtre, la courroie de transmission entre les gouvernants et les gouvernés.

Sentinelle de la société, notre corporation permet, d'une manière ou d'une autre, à ce peuple d'avoir droit au chapitre et d'apprécier à leur juste valeur, les politiques publiques élaborées par l'Etat pour son épanouissement et l'essor du pays, aujourd'hui la risée de tous.

C'est ici l'occasion d'appeler à la bonne collaboration entre l'UNION et les institutions de la République, avec au premier chef le Ministère de la Communication et Médias, en ce que celles-ci doivent nous assurer la protection et le plein exercice de notre métier. Elle veut aussi réchauffer les relations avec ses partenaires, internes et externes. C'est aussi l'occasion de rappeler que, en plus du fait que les avantages légaux accordés à la presse sont demeurées lettres mortes depuis des décennies, certains projets de lois, entre autres, la loi sur l'accès à l'information, moisissent dans les tiroirs du Parlement.

Il en est de même des amendements à la Loi N°96-002 du 22 juin 1996 portant modalités de l'exercice de la liberté de la presse en RDC afin de l'adapter à bien aux élutions survenues entretemps.

Excellence Monsieur le Ministre d'Etat, Ministre de la Communication et Médias,

Dans cette œuvre grandiose, l'UNION, à travers ses membres, a sa partition à jouer. Mais, il sied de relever qu'elle reste caractérisée par certaines faiblesses qu'il faut absolument corriger. Un professionnalisme, articulé autour de la déontologie et de l'éthique, doit être compris comme une culture. Ce qui nous éviterait d'être une presse de spéculations, de rumeurs, rimant avec des imputations dommageables, des calomnies et la diffamation et la délation. Une telle presse nous permettrait de gagner la palme de la responsabilité pour renforcer ainsi notre requête en faveur de la dépénalisation des délits de presse.

Pour ce faire, l'UNION entend redynamiser ses trois Commissions, à savoir la Commission de discipline et d'éthique professionnelle, la Commission de l'identification du journaliste congolais et la Commission de formation et syndicale. Elle pense ainsi assumer son rôle d'autorégulation pour agir en amont et prévenir les aléas dont sont victimes les journalistes dans l'exercice de leur métier, ce qui les expose parfois à des poursuites judiciaires malencontreuses.

Cependant, la presse ne doit pas confondre les valeurs et la ligne éditoriale avec le militantisme politique ou la défense des intérêts particuliers et partisans de n'importe quelle nature.

Aussi, ne devient journaliste qui le veut. Des critères doivent être renforcés pour faire partie de la corporation et bénéficier de la carte professionnelle, surtout en ce moment où nous affichons la volonté et la détermination de nous muer en un ordre.

Cela mettrait notre métier à l'abri des moutons noirs qui, sans foi ni loi, se comportent en véritables mercenaires. Faisons comme Pythagore qui avait écrit en son temps : « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre » devant l'Académie de Géométrie qu'il créa à Athènes. C'était pour valoriser et protéger son métier.

Aussi, il est du devoir de l'UNPC, de réprimer tout comportement tendant à discréditer le métier de la presse par sa Commission de discipline et d'éthique professionnelle, dans le but de lui éviter des poursuites judiciaires car, la loi N°96-002 du 22 juin 1996 définit par « délit de presse toute infraction commise par voie de presse » et doit avoir un traitement et un régime particuliers. Seuls les pairs ont qualité de qualifier une infraction de presse et non les juridictions des droits communs.

C'est ici le lieu de rappeler à, l'autorité administrative des médias, de travailler pour orienter toutes ces fautes au niveau de la corporation. Ce qui éviterait aux communs de mortel de crier à la chasse aux sorcières.

Enfin, l'«abc» du journalisme doit être pour le journaliste tel un bréviaire pour un prêtre. Comme pour dire que la formation doit être continue. Le métier n'étant pas figé avec la mondialisation ainsi que toutes les innovations qui la sous-tendent ou qui en découlent. L'UNION est donc très flattée par l'organisation des «Etats généraux de la presse» où elle jouera sans doute un rôle central.

Par ailleurs, se muer en un ordre appelle conscience et auto-prise en charge. La main tendue de l'UNION pour ses propres activités doit être révolue.

Excellence Monsieur le Ministre d'Etat, Ministre de la Communication et Médias,

L'UNPC ne saura terminer ses vœux pour l'année qui commence sans noter que celle qui vient de s'écouler s'est terminée sous une note douloureuse, très affligeante et pénible. Déjà agitée par beaucoup de controverses au sein du Bureau exécutif, l'UNION a connu à quelques jours de la fin de l'année, la mort de son Président national Joseph-Boucard Kasonga Tshilunde, fraîchement réélu au 9ème Congrès ordinaire de Muanda.

Il est mort sans avoir déroulé l'agenda de son mandat dont nous avons la délicate mission de mettre en œuvre. Que son âme repose en paix ! Au cours de l'année 2020, beaucoup d'autres journalistes nous ont procédé dans l'au-delà. Nous citons Joël Lungenza, Mpoyi Lugenyi, Sarah Dacruz et tant d'autres. Pour tous ces illustres consœurs et confrères, nous vous prions de vous lever pour observer une minute de silence.

Que 2021 rime avec succès, entente, paix et ouvertures professionnelles.

Meilleurs vœux à tous !

Président De L'unpc