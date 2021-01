Congo-Kinshasa: 2ème «One Planet Summit» - Félix Tshisekedi rappelle les engagements de la RDC en faveur de la préservation des forêts tropicales

Le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réitéré lundi dernier, l'engagement de l'adhésion de la RDC à l'Alliance pour la préservation des forêts tropicales lancée à New York en septembre 2019. C'était à l'occasion du deuxième sommet «One Planet Summit» que la Capitale de la France abrite, consacré à la biodiversité, tenue par visioconférence en raison de la pandémie de covid-19.

Pour ce sommet de Paris, le Président Tshisekedi qui est à la tête d'un grand pays forestier aux multiples enjeux, a été invité par son homologue français Emmanuel Macron pour participer à cet échange sur la problématique de la déforestation.

Dans son allocution devant ses homologues, le Chef de l'Etat congolais a rappelé les engagements importants pris par son pays, la RDC, en faveur de la préservation des forêts tropicales. Il s'agit des engagements au plan juridique, politique et social.

Au plan juridique, la RDC a promulgué un code forestier qui pose les principes fondamentaux en matière de gestion et de la protection des forêts.

Dans le même souci, il a créé l'Agence Congolaise de Transition Ecologique et du Développement Durable (ACTEDD) dont la mission est, entre autres, d'impulser les réformes des politiques publiques en faveur de la transition écologique.

Ensuite, la RDC a adopté des politiques visant à concrétiser les objectifs du développement durable notamment, le 15ème objectif qui vise à «préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la diversification, encourager et inverser le processus de dégradation des terres et mettre fin à l'approvisionnement de la biodiversité».

Avec une couverture estimée à 155 millions d'hectares représentant près de 10 % des forêts tropicales mondiales et plus de 47% de celles d'Afrique et qui aligne une biodiversité caractérisée par un complexe végétal imposant et de faciès variés et rares, a mis en place des politiques protectrices de cette importante richesse biologique.