Egypte: Championnat du monde masculin de handball 2021

Championnat du monde masculin de handball 2021

L'Égypte accueille du 13 au 31 janvier 2021 la 27e édition du Championnat du monde masculin de handball 2021, avec la participation de 32 équipes, représentant les meilleures sélections nationales.

Cette compétition, organisée par la Fédération internationale de handball (IHF), constitue la plus importante manifestation sportive à l'échelle mondiale depuis la propagation de la pandémie du Covid-19, mais aussi un nouveau chalenge aux prises de l'État égyptien.

Les compétitions doivent avoir lieu, sans public, au stade du Caire, à la nouvelle capitale administrative, au complexe du Dr. Hassan Mostafa dans la ville du 6 octobre et au stade Borg Al-Arab à Alexandrie.

Le slogan du Championnat :

Les pots :

Groupe A

A1 Allemagne

A2 Hongrie

A3 Uruguay

A4 Cap Vert

Groupe B

B1 Espagne

B2 Tunisie

B3 Brésil

B4 Pologne

Groupe C

C1 Croatie

C2 Qatar

C3 Japon

C4 Angola

Groupe D

D1 Danemark

D2 Argentine

D3 Bahreïn

D4 République Démocratique du Congo (RDC)

Groupe E

E1 Norvège

E2 Autriche

E3 France

E4 États-Unis

Groupe F

F1 Portugal

F2 Algérie

F3 Islande

F4 Maroc

Groupe G

G1 Suède

G2 Égypte

G3 République Tchèque

G4 Chili

Groupe H

H1 Slovénie

H2 Biélorussie

H3 Corée du Sud

H4 Russie

Matchs de la phase préliminaire (du 13 au 19 janvier) :

Mercredi 13 janvier 2021

Égypte X Chili

Complexe du Stade du Caire | 19:00:00

Groupe G

Jeudi 14 janvier 2021

Biélorussie X Russie

Salle de Borg Al-Arab, Alexandrie | 16:30:00

Groupe H

Slovénie X Corée du Sud

Salle de Borg Al-Arab, Alexandrie | 19:00:00

Groupe H

Algérie X Maroc

Salle de la Nouvelle Capitale, le Caire | 19:00:00

Groupe F

Autriche X États-Unis

Complexe du Dr. Hassan Mostafa, le Caire | 19:00:00

Groupe E

Norvège X France

Complexe du Dr. Hassan Mostafa, le Caire | 21:30:00

Groupe E

Suède X République Tchèque

Complexe du Stade du Caire | 21:30:00

Groupe G

Portugal X Island

Salle de la Nouvelle Capitale, le Caire | 21:30:00

Groupe F

Vendredi 15 janvier 2021

Qatar X Angola

Salle de Borg Al-Arab, Alexandrie | 16:30:00

Groupe C

Croatie X Japon

Salle de Borg Al-Arab, Alexandrie | 19:00:00

Groupe C

Espagne X Brésil

Salle de la Nouvelle Capitale, le Caire | 19:00:00

Groupe B

Allemagne X Uruguay

Complexe du Dr. Hassan Mostafa, le Caire | 19:00:00

Groupe A

Argentine X RDC

Complexe du Stade du Caire | 19:00:00

Groupe D

Danemark X Bahreïn

Complexe du Stade du Caire | 21:30:00

Groupe D

Tunisie X Pologne

Salle de la Nouvelle Capitale, le Caire | 21:30:00

Groupe B

Hongrie X Cap Vert

Complexe du Dr. Hassan Mostafa, le Caire | 21:30:00

Groupe A

Samedi 16 janvier 2021

Biélorussie X Corée du Sud

Salle de Borg Al-Arab, Alexandrie | 16:30:00

Groupe H

Égypte X République Tchèque

Complexe du Stade du Caire | 19:00:00

Groupe G

Maroc X Portugal

Salle de la Nouvelle Capitale, le Caire | 19:00:00

Groupe F

Russie X Slovénie

Salle de Borg Al-Arab, Alexandrie | 19:00:00

Groupe H

Autriche X France

Complexe du Dr. Hassan Mostafa, le Caire | 19:00:00

Groupe E

Chili X Suède

Complexe du Stade du Caire | 21:30:00

Groupe G

Algérie X Island

Salle de la Nouvelle Capitale, le Caire | 21:30:00

Groupe F

États-Unis X Norvège

Complexe du Dr. Hassan Mostafa, le Caire | 21:30:00

Groupe E

Dimanche 17 janvier 2021

Qatar X Japon

Salle de Borg Al-Arab, Alexandrie | 16:30:00

Groupe C

Argentine X Bahreïn

Complexe du Stade du Caire | 19:00:00

Groupe D

Cap Vert X Allemagne

Complexe du Dr. Hassan Mostafa | 19:00:00

Groupe A

Tunisie X Brésil

Salle de la Nouvelle Capitale, le Caire | 19:00:00

Groupe B

Angola X Croatie

Salle de Borg Al-Arab, Alexandrie | 19:00:00

Groupe C

Pologne X Espagne

Salle de la Nouvelle Capitale, le Caire | 21:30:00

Groupe B

RDC X Danemark

Complexe du Stade du Caire | 21:30:00

Groupe D

Hongrie X Uruguay

Complexe du Dr. Hassan Mostafa | 21:30:00

Groupe A

Lundi 18 janvier 2021

Corée du Sud X Russie

Salle de Borg Al-Arab, Alexandrie | 16:30:00

Groupe H

République Tchèque X Chili

Complexe du Stade du Caire | 16:30:00

Groupe G

Portugal X Algérie

Salle de la Nouvelle Capitale, le Caire | 19:00:00

Groupe F

Suède X Égypte

Complexe du Stade du Caire | 19:00:00

Groupe G

Slovénie X Biélorussie

Salle de Borg Al-Arab, Alexandrie | 19:00:00

Groupe H

France X États-Unis

Complexe du Dr. Hassan Mostafa | 19:00:00

Groupe E

Norvège X Autriche

Complexe du Dr. Hassan Mostafa | 21:30:00

Groupe E

Island X Maroc

Salle de la Nouvelle Capitale, le Caire | 21:30:00

Groupe F

Mardi 19 janvier 2021

Japon X Angola

Salle de Borg Al-Arab, Alexandrie | 16:30:00

Groupe C

Uruguay X Cap Vert

Complexe du Dr. Hassan Mostafa | 19:00:00

Groupe A

Croatie X Qatar

Salle de Borg Al-Arab, Alexandrie | 19:00:00

Groupe C

Bahreïn X RDC

Complexe du Stade du Caire | 19:00:00

Groupe D

Espagne X Tunisie

Salle de la Nouvelle Capitale, le Caire | 19:00:00

Groupe B

Allemagne X Hongrie

Complexe du Dr. Hassan Mostafa | 21:30:00

Groupe A

Brésil X Pologne

Salle de la Nouvelle Capitale, le Caire | 21:30:00

Groupe B

Danemark X Argentine

Complexe du Stade du Caire | 21:30:00

Groupe D

Les services fournis

Le ministère des Télécommunications

1) Les équipements, les moyens techniques et les services des technologies de l'information et de la communication nécessaires aux stades, où se déroulera le tournoi, conformément aux normes internationales.

2) Les moyens technologiques nécessaires pour accueillir le tournoi.

3) Examen des équipements d'ingénierie concernant l'introduction des réseaux de communications dans les nouvelles salles, construites conformément aux normes de la Fédération internationale du Handball.

4) Examen des besoins de la Fédération Internationale de Handball et du Comité d'Organisation en appareils, en équipements indispensables à l'accès l'Internet et en infrastructure de communication.

5) Équipement des stades en dernières technologies internationales, des centres de presse en ordinateurs, en Internet et en appareils logistiques, y compris: des imprimeries modernes, en photocopieurs et en écrans avec des activités de diffusion virtuelle.

6) Des unités sans fil réparties sur les quatre salles, équipées d'un réseau wifi, ainsi que des appareils "MiFi", utilisés dans la fourniture des services de l'Internet"4G".

Le ministère de la Santé

Le plan du ministère se concentre sur quatre axes :

1) Évaluation des risques : Cette évaluation serait faite via le classement du niveau de la propagation du Coronavirus parmi les pays participants au Tournoi, l'application des mesures de quarantaine sur tous les participants, l'augmentation du niveau des mesures de précaution mises en place lors du traitement des délégations des différents pays sans porter atteinte aux activités, devant être organisées, et la tenue d'un test de PCR pour toutes les délégations chaque 72 heures depuis leur arrivée aux hôtels.

2) Hausse de conscience : Cette sensibilisation serait faite via la fourniture des conseils de précaution devant être appliqués par tous les participants au tournoi, la formation de toutes les équipes médicales sur les mécanismes de détection des cas suspects, l'identification des points de contact pour chaque équipe dans les différents hôtels, la formulation des matériels scientifiques d'une manière, qui convient à la diffusion sur les écrans publicitaires, et la formation des personnels des hôtels, des stades et des appareils administratifs, participants au tournoi, sur les mesures préventives et la collecte des déchets de manière sûre à l'instar des déchets dangereux.

3) Les mesures de précaution : Ces mesures comprennent l'identification de la main-d'œuvre, ayant contact direct avec les délégations sportives dans chaque hôtel ou stade, accueillant l'une des équipes tout au long de la période du tournoi afin d'éviter la propagation de la pandémie et de faciliter le processus suivi des personnes, ayant de contact direct avec des contaminés.

4) Application des mesures de distance sociale : ces mesures comprennent la division des terrains du jeu en zones, chaque zone est distinguée par une couleur différente et dispose de mesures préventives spécifiques. Les individus dans chaque zone sont obligés de limiter leurs activités dans zone, tout en respectant le nombre maximum autorisé. Ces mesures comprennent également le non-encombrement bronchique pendant les heures d'entraînement et lors des matches officiels pour garantir la distance sociale lors des réunions, dans les salles à manger, des toilettes et des chambres d'hébergement de sorte que le taux de présence ne dépasse pas 50% de la capacité de ces lieux. Elles comprennent également le non-entassement dans les bus, consacrés au transport des équipes techniques et administratives, et la consécration d'accès de sortie des stades.

Assurer une bonne ventilation dans tous les lieux et préférer les espaces ouverts lorsqu'ils sont disponibles comme alternative sûre. Les procédures incluent également d'assurer que tous les participants au championnat doivent porter des masques lorsqu'ils se trouvent dans les endroits communs, et recommandent l'utilisation de tasses et de plats à usage unique lorsqu'ils mangent ou boivent dans la chambre.

Ne pas partager de vêtements et d'outils personnels avec les autres, de désinfecter périodiquement et de fournir un environnement sûr et sain, à travers les administrations des hôtels et des stades de fournir toutes les désinfectants et les exigences pour lutter contre les infections, puis en désinfectant régulièrement tous les espaces publics et les surfaces communes.

L'importance de fournir du désinfectant pour les mains dans les différents endroits où les membres des missions sportives (hôtels - restaurants - stades - bus - salles de réunion) sont présents à tout moment, et d'assurer la disponibilité des équipements de protection individuelle tels que masques, désinfectants alcooliques et gants à usage unique.

5) Activer la chambre de crise préventive pour qu'elle travaille 24 heures sur 24 pour recevoir des notifications des gouvernorats accueillant le championnat.

6) Désigner une équipe d'intervention rapide sur les lieux de l'événement pour traiter immédiatement les cas suspects et suivre ceux qui sont en contact avec des cas positifs, en s'assurant que des salles d'isolement appropriées sont disponibles dans les hôtels de la résidence et dans les salles d'entraînement et de matches.

7) Activer le système de surveillance électronique des symptômes pour activer immédiatement les mesures de précaution, et lorsque de simples symptômes apparaissent sur l'un des participants, le cas est évalué médicalement, un prélèvement est effectué pour effectuer un test PCR, et le patient sera isolé dans sa chambre d'hôtel ou sa salle d'isolement désignée à cet effet, et le ministère de la Santé et de la Population sera notifié pour coordonner l'isolement du cas en Lieux désignés à cet effet, avec suivi des personnes en contact avec les blessés.

Autres services

1) Tous ceux qui participent à la couverture du championnat, ainsi que leurs institutions doivent respecter les lois locales ainsi que les procédures du plan de prévention du coronavirus. Cela comprend le test de PCR chaque 72 heures, le port de masques, le maintien d'une distance appropriée avec tout le monde, le lavage continu des mains, ainsi que l'engagement de tous les concernés de diffuser des matchs de toutes les exigences locales pendant leur travail, telles que l'utilisation du plexiglas entre les sites d'exploitation.

2) Informer les personnes travaillant dans la salle de match de toutes les exigences et interdictions suffisamment tôt avant de commencer le travail, et l'équipe médicale concernée de la salle veillera à ce que toutes les procédures soient respectées.

3) Réduire, au minimum, le nombre des représentants des médias et des sociétés de radiodiffusion, compte tenu de la capacité de chaque salle, et leur fournir les services médicaux nécessaires.

4) Déterminer le nombre de personnes autorisées à être dans les salles selon la loi égyptienne, les espaces disponibles du travail vu des procédures sanitaires suivies, et le nombre de personnes autorisées à être présentes dans chaque endroit du stade selon l'article 3 et 9 du plan.

Site du championnat : www.handballegypt2021.com