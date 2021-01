Burkina Faso: Zandoma - Le pire évité après un incendie d'un camion transportant des bouteilles de gaz butane

Promptement arrivés sur les lieux les "soldats du feu" ont pu circonscrire le feu à la cabine limitant ainsi les propagations de l'incendie à la caisse du camion. Un blessé a été évacué au CMA de Gourcy et des dégâts matériels ont été enregistrés.

En une semaine, c'est le deuxième incendie de ce type enregistré au Burkina Faso. Le jeudi 7 Janvier 2021 en effet, la 5e Compagnie d'incendie et de secours basée à Banfora a dû intervenir après avoir été alertée pour explosion suivie d'un violent feu à l'entrée de la commune de Beregadougou.

Il s'agissait d'un accident impliquant un camion-remorque transportant des centaines de bouteilles de gaz butane (12kg et 6kg) rechargées.

Les sapeurs-pompiers, renforcés par le service de sécurité incendie de la SN Sosuco, ont rapidement circonscrit le feu qui menaçait de se propager aux habitations et broussailles situées de part et d'autres de la route et du chemin de fer. Le bilan fait état d'un blessé léger et présence d'un grand nombre de bouteilles de gaz explosées, déformées et non explosées. Le véhicule est complètement brûlé.