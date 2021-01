Madagascar: Cinéma - « Haingosoa » en projection à l'Ifm

Sorti en mars 2020, le film « Haingosoa » continue son périple dans le monde du cinéma.

À Madagascar, elle sera diffusée une fois de plus pour le plus grand plaisir des cinéphiles. Le film d'Edouard Joubeau sera à l'affiche de l'Institut français à Analakely demain soir. Mélange entre réalité et fiction, l'œuvre raconte l'histoire de Haingosoa Vola, danseuse et fille cadette de Remanindry. « Haingo, jeune mère célibataire du sud de Madagascar ne parvient pas à payer la scolarité de sa fille.

Une compagnie de danse de la capitale lui propose un contrat à l'essai. Haingo saisit cette chance, quitte sa famille et monte à Antananarivo. Elle n'a que quelques jours pour apprendre une danse qui lui est totalement étrangère ». Une mixité fictionnelle et documentaire. Le film réunit plusieurs générations de compositeurs et de musiciens malgaches. Remanidry, Haingosoa, Donné Randria Ernest, Dadagaby, Dimison et Voara campent leurs propres rôles dans le film.