Madagascar: Concert - Ny Jinja poursuit son périple Au Lieu Dit

C'est durant une garden-party Au Lieu Dit Ampandrianomby que le jeune duo d'indie pop malgache va se produire ce samedi 16 janvier 2020 à partir de 14 h.

Un concert assez particulier puisque le groupe partagera la scène avec le conteur Be Us qui pour sa part, amusera les enfants. Selon les explications de Fetra Raharijinja, auteur-compositeur et chanteur de Ny Jinja, ils joueront neuf titres lors de cette prestation publique. Rappelons qu'il s'agit d'un groupe assez récent, créé au mois de mars 2020 durant la période de confinement. Jusqu'à présent, il a à son compte deux concerts. Le premier s'est tenu à la médiathèque de l'Institut Français de Madagascar (IFM) le 17 octobre 2020 et le second au Kaly Bar à Jus Ankadifotsy le 11 novembre de la même année. L'apparition publique de ce samedi est donc le troisième spectacle de la carrière du duo.

Indie Pop. Le terme est très en vogue chez les jeunes malgaches en ce moment. Il s'agit d'un genre musical résultant du contact entre l'esprit indépendant du mouvement punk et la délicatesse des compositions pop des années 60. Un style qui selon sa définition ne peut prétendre devenir un genre musical grand public, du fait de son attachement à cette valeur indépendante et underground de la culture, mais aussi en raison d'un son souvent très minimaliste. C'est ce style de musique que pratique Ny Jinja à en juger leur titre « Tomany » où les sons qui se distinguent le plus sont la voix réverbérée du chanteur et la guitare sèche de Tsito.

Toutefois, ce serait se limiter à des terminologies que de dire que l'Indie Pop ne peut être apprécié du grand public ; car le public lui-même est en perpétuelle évolution. D'ailleurs, les chansons issues des mouvements indépendants sont de plus en plus appréciées à Madagascar comme ailleurs et les artistes de chambre commencent à décrocher des contrats avec de grands labels après avoir été repérés sur des vidéos diffusées sur Youtube.

Ny Jinja compte sortir un album EP au mois de juin 2021. Mais en attendant, on peut les écouter un peu partout dans les salles de concert de la capitale, à commencer par celui de ce samedi où la famille au grand complet est attendue dans une ambiance résolument indie et un cadre verdoyant.