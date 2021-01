Madagascar: La plupart des matchs sur Startimes

Du régal pour les téléspectateurs, notamment les abonnés de Startimes Madagascar.

Au moins 80 des matchs des championnats nationaux N1A de basket-ball seront diffusés dans les bouquets Startimes à partir du 16 janvier. Dépositaire du droit exclusif de diffusion des matchs, Startimes permettra donc à ses abonnés de suivre au moins quatre matchs par jour. Tous les matchs de la phase finale seront également diffusés. « C'est la première fois qu'une société de média rachète les droits de diffusion d'un championnat national.

Startimes a décidé d'investir dans le sport local afin de donner à chacun une chance de suivre cette prestigieuse compétition tout en restant sur leur canapé », a expliqué, hier, l'équipe de Startimes Madagascar, lors de la conférence de presse organisée par la Fédération Malgache de Basket-ball. Startimes a également décidé de faire une promotion pour aider les fans de basket à acquérir les bouquets Startimes.

En effet, le coût d'acquisition de ces bouquets a été considérablement réduit, aussi bien pour le terrestre que pour le satellite. On rappelle, par ailleurs, qu'avec l'application Startimes, on permet aux clients de découvrir et de commander des produits et services en toute sécurité. La livraison Startimes Go est également disponible et permet aux abonnés d'acquérir les produits et services sans sortir de chez eux.