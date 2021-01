Madagascar: Football / Pro League - Elgeco Plus, l'équipe à battre

Elgeco Le cru 2021 d'Elgeco Plus a meilleure mine.

Le club renforce son ossature pour la campagne 2021 de la Pro League.

L'Orange Pro League 2021 promet des étincelles car profitant de la longue période de confinement, les clubs ont renforcé leurs effectifs. C'est le cas d'Elgeco Plus, bien décidé à tenir un rôle de premier plan et pourquoi pas conquérir ce titre tant convoité de champion de Madagascar. Alfred Randriamanampisoa n'a pas fait dans la dentelle en recrutant à tout vent. Il a d'abord pris deux joueurs de Fosa Juniors, en l'occurrence Xavier et Andry Max. Il a profité de la dissolution ou presque de la CNaPS Sport pour prendre ses meilleurs éléments dont le capitaine Ando, ainsi que Tolotra et Toby.

L'association donne pratiquement la défense des Barea CHAN en Afrique du Sud avec Johnny et Ando dans l'axe et Toby sur le flanc droit tandis que Tsilavina occupe le flanc gauche. Comme si cela ne suffisait pas, il est allé à Fianarantsoa pour prendre le grand attaquant de Zanakala Eliot. Comme Tolotra reste à la baguette en milieu axial, l'équipe est défensivement très solide. Le tout donne une formation capable de briller au plus haut niveau. Et c'est tant mieux pour ce championnat qui n'arrive toujours pas à avoir la confiance de Nicolas Depuis, plutôt enclin à prendre les joueurs expatriés même ceux évoluant en National 2 comme ceux du FC Fleury.

Sur ce chapitre, il convient de souligner que pour le cas Bedos, le fils du président de ce club, on a annoncé son arrivée chez les Barea avant de le retirer à la suite des critiques qui n'étaient pas du tout tendres. Là où Midi Madagasikara ne s'est nullement trompé c'est d'avoir su que ce joueur était déjà dans le groupe lors du déplacement des Barea au Luxembourg, dans le bus offert par le FC Fleury, ce qui explique tout.