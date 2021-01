Egypte: Lancement d'un programme d'appui technique pour le secteur du tourisme

Lancement d'un programme d'appui technique pour le secteur du tourisme

Les ministères des Antiquités et du Tourisme et de la Coopération internationale ont lancé, en coopération avec la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement BERD et l'Organisation Mondiale du Tourisme OMT un programme d'appui technique pour le développement des ressources humaines dans le secteur du tourisme en Egypte au vu de la pandémie de COVID-19.

Ce programme est destiné à renforcer les capacités humaines et à développer les structures administratives des organes du ministère du Tourisme et du secteur privé du tourisme, et de contribuer au développement des mécanismes de promotion du tourisme.

Le ministère de la Coopération a accueilli virtuellement mercredi les activités de la signature du programme.

Pour sa part, la ministre de la Coopération internationale Rania El-Machat a déclaré que le paquet d'aides techniques destiné au soutien du secteur du tourisme visait la formulation de recommandations pour soutenir ce secteur, protéger les catégories démunies et promouvoir le transfert vers l'économie circulaire.

Dans le même contexte, Heike Harmgart, directrice régionale de la Banque pour la région du sud et de l'est de la Méditerranée, a déclaré que la Banque était fière de soutenir le secteur du tourisme en Égypte à travers le nouveau plan de relance après la pandémie de Coronavirus, pour aider le secteur à mieux se redresser en coopération avec l'OMT.