Maroc: Madaëf Eco6 - Appel à projets pour dynamiser l'entrepreneuriat à Saïdia Resorts

Casablanca — La Société de développement Saïdia (SDS) a lancé, du 12 janvier au 22 février, un appel à projets dans le cadre de la 3ème édition du programme "Madaëf Eco6" pour la dynamisation de l'entrepreneuriat à la station Saïdia Resorts.

L'édition Saïdia Resorts est ouverte à tous les porteurs de projets, start-up, très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) et grandes entreprises, indique la SDS dans un communiqué, précisant que cet appel à projets se tient via la plateforme "www.madaef-eco6.ma".

Les projets éligibles pour cette édition doivent avoir trait aux univers de Saïdia Resorts et de son arrière-pays via l'animation culturelle, le développement durable, la mobilité douce, les commerces et la restauration, le sport et les loisirs, ainsi que les services aux touristes et aux unités hôtelières, explique la même source.

Et d'ajouter que les candidats sélectionnés pourront s'appuyer sur les six plates-formes d'accompagnement de "Madaëf Eco6", comprenant un accompagnement professionnel à travers une équipe d'experts, un accès aux marchés et aux financements, des espaces de coworking, ainsi que des avantages exclusifs Eco6.

La SDS entend faire de cette édition un levier d'inclusion économique et sociale et ambitionne, à cet effet, d'appuyer la création d'emplois en motivant les jeunes entrepreneurs, en particulier ceux de la région de l'Oriental et cela à travers des projets innovants, apportant de la valeur ajoutée à la station et qui viendront enrichir son offre économique et touristique.

Surnommée la "perle bleue" du Maroc, Saïdia Resorts qui s'étale sur une superficie de 712 hectars, abrite l'un des plus grands ports de plaisance de toute la Méditerranée, avec plus de 850 anneaux et totalise une capacité hôtelière de 4.300 lits. Elle dispose de deux parcours de golf de 18 trous, d'un aqua parc, d'un centre commercial et des restaurants.

Les deux éditions de "Madaëf Eco6", dédiées à Taghazout Bay et Madaëf Golfs, sont actuellement en cours, rappelle le communiqué. Trois autres éditions de "Madaëf Eco6" suivront à Al Hoceima, Tamuda Bay et Fès.

Créée en 2011, la SDS est le fruit d'un partenariat entre Madaëf, Groupe Caisse de dépôt et de gestion (CDG), qui détient 66% du capital, et Ithmar Capital 34%. Dédiée au développement touristique de Saïdia Resorts, cette société a pour mission de participer à la valorisation de la nouvelle station touristique de Saïdia et ce, à travers le développement notamment d'une offre hôtelière, immobilière et d'animation.

La SDS a également en charge la gestion et le développement de la marina et du centre commercial de la station. Son objectif est de faire de Saïdia Resorts une destination touristique de premier plan offrant l'ensemble des services touristiques requis aux standards internationaux.

Porte d'entrée de l'arrière-pays des Beni Snassen, Saïdia Resorts constitue le parfait point de départ pour des escapades en tous genres. De par la richesse et la diversité de son patrimoine naturel et culturel, la région promet une expérience mémorable, sous le signe du dépaysement et de l'aventure. Des randonnées équestres, en VTT ou à pied sont proposées pour les amateurs de tourisme vert ainsi que de nombreux circuits pour découvrir l'étendue de cette région.

Pour ce qui est de "Madaëf Eco6", il est un programme visant la dynamisation de l'entreprenariat et le développement d'écosystèmes innovants et durables autour des projets et destinations touristiques de Madaëf. Cette initiative inédite est déployée en 6 éditions et offre un accompagnement autour de 6 plateformes.