Sénégal: National 1 masculin basketball / Mamadou Gueye coach As Douanes - «Nous espérons trouver notre forme optimale d'ici le mois de mars»

Championne en titre, l'As Douanes sera encore l'équipe à battre lors de la présente saison de basketball qui a débuté ce week-end. Après avoir démarré la première journée du championnat National 1 masculin par un carton, l'entraineur gabelou Mamadou Guèye «Pabi» espère retrouver la forme optimale en mars prochain et aller vers l'ambition du club. Ce sera de jouer encore les premiers rôles et être encore prête pour le Basketball African League (BAL) dont la tenue a été différée à deux reprises en raison de la pandémie du Coronavirus.

Le club de l'As Douanes entend rester encore maitre des parquets de la présente saison de basketball qui a démarré ce samedi 9 janvier. C'est l'ambition affichée pour le champion en titre gabelou, Mamadou Guèye «Pabi» après la première journée conclue avec une large victoire contre le Sibac (..) «Comme toutes années, notre souhait le plus fort est de gagner le championnat. C'est l'objectif numéro 1 de l'As Douanes.

C'est peut-être difficile car, cela fait dix mois que nous n'avons pas fait de compétitions. Ce ne sera pas facile de reprendre aussitôt confiance avec le ballon et trouver de conditions physiques de façon immédiate. Il faudra du temps pour retrouver du rythme. Cela passe par beaucoup de matchs. D'ici le moins de mars nous seront en jambes pour espérer retrouver le titre de champion. L'ambition ce sera le BAL et le championnat. Il va falloir se concentrer et faire preuve de régularité. Jouer match après match pour pouvoir conquérir notre titre», souligne-t-il.

Vers cet objectif, le club gabelou disposera à ne pas douter d'une longueur d'avance sur les autres concurrents du championnats de National 1 masculin pour avoir déjà engagé sa préparation depuis plusieurs mois en vue du tournoi du Basketball african League (BAL) qui a été ajournée à deux reprises pour des raisons liées à la propagation du Coronavirus. Mais les champions en titre Gabelous n'ont pas perdu en change puisqu'ils en ont profité pour mieux roder leur effectif. «C'est certes un acquis, mais il ne faut pas dormir sur nos lauriers sachant que toutes les équipes se sont aussi entraînées. Nous espérons trouver notre forme optimale d'ici le mois de mars. Par rapport à notre préparation pour le BAL, tout le groupe est resté. Nous avions prévu de prendre deux joueurs américains sont actuellement en Allemagne. Nous allons continuer à travailler avec ce que nous avons en attendant le BAL. Si cela se joue, c'est bien, sinon nous sommes des compétiteurs professionnels et on continuera à faire notre job», signale le coach de l'As Douanes.

En attendant les Gabelous n'ont pas tardé à annoncer la couleur avec une large victoire (67-46) obtenue d'entrée contre le Sibac son premier adversaire de la saison. «C'est une victoire oui mais poussive avec beaucoup de déchets et d'incompréhension dans le jeu. Il fallait se concentrer sur ce que l'on sait faire de mieux, c'était de mieux défendre, couper les ballons et aller en transition et marquer le plus rapidement possible. Mais nous l'avons fait dans le deuxième quart temps. C'e qui est une très bonne chose mais il faudra être plus concentrée et plus régulier», analyse-t-il.