Sénégal: Importations - Un relèvement de 30,9% enregistré en novembre 2020

Les importations du mois de novembre 2020 sont évaluées à 378,7 milliards de FCFA contre 289,4 milliards de FCFA au mois précédent, soit un relèvement de 30,9%. L'information est de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) dans son bulletin mensuel de novembre 2020.

La même source souligne que cette hausse est expliquée par celle des achats à l'extérieur de moteurs et machines à moteurs (26,0 milliards de FCFA contre 6,9 milliards de FCFA au mois précédent), de riz (+60,9%) et d'autres machines et appareils (+24,5%). Par ailleurs, l'absence d'importation d'huiles brutes de pétrole au mois précédent contre des achats de 26,5 milliards de FCFA au cours de la période sous revue, a renforcé cette progression.

Cependant, ce relèvement des importations a été modéré par la baisse des importations de sucres bruts et raffinés (-84,8%) et de froment et méteil (-26,9%). Comparées au mois de novembre 2019, les importations ont connu une hausse de 9,7%. Leur cumul à fin novembre 2020 s'est établi à 3754,3 milliards de FCFA contre 3811,3 milliards de FCFA pour la même période en 2019, soit un repli de 1,5%.

L'Ansd renseigne que les principaux produits importés, au cours de la période sous revue, sont les produits pétroliers finis (32,5 milliards de FCFA), les autres machines et appareils (32,1 milliards de FCFA), les huiles brutes de pétrole (26,5 milliards de FCFA), les moteurs et machines à moteurs (26,0 milliards de FCFA) et le riz (21,5 milliards de FCFA).

Les principaux fournisseurs du Sénégal ont été la France (15,9%), la Chine (11,0%), le Nigéria (7,0%), la Finlande (6,7%) et l'Inde (5,8%).

Le solde commercial s'est établi à -215,1 milliards de FCFA au mois de novembre 2020, contre -151,3 milliards de FCFA au mois précédent. Cette détérioration du solde est expliquée par le renforcement du déficit vis-à-vis du Nigéria (-25,4 milliards de FCFA contre -0,3 milliard de FCFA au mois précédent), de la Finlande (-25,4 milliards de FCFA contre -5,1 milliards de FCFA au mois précédent) et de la France (-56,5 milliards de FCFA contre -47,9 milliards de FCFA à la période précédente).

Cependant, le renforcement de l'excédent vis-à-vis de l'Australie (+18,9 milliards de FCFA contre +10,0 milliards de FCFA au mois précédent) a atténué le déficit de la balance commerciale. Le cumul du solde, à fin novembre 2020, s'est amélioré pour s'établir à -1972,3 milliards de FCFA contre -2010,0 milliards de FCFA pour la même période en 2019.